القومي للطفولة يشارك في فعاليات معرض القاهره الدولي للكتاب..

ينفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة العديد من الفعاليات الخاصة بالطفل والتي تقام على هامش المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، كالألعاب الترفيهية “الرسم والتلوين” فضلا عن بعض الألعاب التي تعرفهم بحقوقهم كلعبة اعرف حقك من خلال السلم والثعبان، والدور الذي يقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة و خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ وكيفية التواصل معه عبر آلياته المختلفة.

كما نفذ المجلس ورشة عمل للأطفال المترددين على المعرض خاصة بأنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات “دوي ” والتي تناولت العديد من الموضوعات الهامة والقضايا الخاصة بالطفل.

يذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يشارك فى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55 لعام 2024 والذي يقام هذا العام تحت شعار ( نصنع المعرفة .. نصون الكلمة)، خلال الفترة من (24يناير وحتى 6 فبراير)