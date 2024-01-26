كأس رابطة الأندية.. تأهل المصرى والجونة و بيراميدز وطلائع الجيش إلى دور الـ8 للبطولة

فى منافسات الجولة الثالثة للمجموعتي الثانية والرابعة، من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة 2024، في نسختها الثالثة التى تضم أندية الجونة والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي والمقاولون العرب، والمجموعة الثانية التى تضم أندية بيراميدز وطلائع الجيش وزد إف سى وفاركو، أقيمت اليوم “الجمعة” 4 مبارايات فى المجموعتين، جاءت نتائجها كالتالي:

المجموعة الرابعة

المصرى والجونة

حيث تمكن المصري البورسعيدي من تحقيق الفوز على نظيره الجونة بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

أحرز اللاعب محمد الشامى الهدف الأول في الدقيقة 40 من الشوط الأول في مرمى فريق الجونة، وفى الدقيقة 45 من نفس الشوط يعود ميدو جابر، ليعزز تقدم المصري البورسعيدي بالهدف الثاني.

البنك الأهلى وذئاب الجبل

وفى نفس التوقيت، ينجح فريق البنك الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره المقاولون العرب بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة.

وبهذا يضمن فريق المصري البورسعيدي والجونة الصعود إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، فيما ودع البطولة البنك الأهلى وذئاب الجبل.

ويصبح ترتيب المجموعة الرابعة بكأس الرابطة كالتالي:

الجونة 4 نقاط

المصري 4 نقاط

المقاولون العرب نقطة واحدة

البنك الأهلي نقطة واحدة.

وجاءت نتائج المجموعة الثانية كالتالى:

بيراميدز وزد إف سى

تمكن فريق بيراميدز أن التأهل لدور الثمانية بكأس رابطة الأندية المصرية على حساب فريق زد بثلاثية مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب “الدفاع الجوي” في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

ويتواجد في هذه المجموعة فرق: بيراميدز – زد – فاركو – طلائع الجيش، ليتأهل من هذه المجموعة فريقي بيراميدز في مركز الصدارة برصيد (5 نقاط) في المقابل جاء فريق طلائع الجيش في المركز الثاني برصيد (5 نقاط).

أحرز هدف فريق بيراميدز الأول عن طريق لاعبه فخري لاكاي في الدقيقة (34) من ضربة جزاء، وأضاف اللاعب محمد رضا “بوبو” هدف بيراميدز الثانى لبيراميدز في الدقيقة (37)، لينتهى الشوط الأول بتقدم الفريق السماوى بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، أحرز مروان حمدي أول أهدافه مع بيراميدز في الدقيقة 63 من عمر المباراة، قبل أن يسجل شادي حسين هدف التقليص في الدقيقة 69.

وبهذه النتيجة وصل فريق بيراميدز للنقطة الخامسة في رصيده وجاء فى المركز الثاني، في المجموعة ويتأهل إلى دور الـ8 من كأس الرابطة، فيما تجمد رصيد زد عند 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، ويفشل في الحصول على بطاقة العبور للدور التالي.

فاركو وطلائع الجيش

استطاع فريق طلائع الجيش تحقيق الفوز على نظيره فاركو بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم “الجمعة”، على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية، والتأهل إلى دور الـ8، لبطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

أحرز يسري وحيد هدف طلائع الجيش الوحيد في الدقيقة 50، من ركلة ركنية نفذت بعرضية لداخل منطقة الجزاء استقبلها يسري برأسية رائعة.

بهذا الفوز، يحتل طلائع الجيش صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط ويتأهل إلى دور الـ8 من كأس الرأبطة، فيما جاء فريق فاركو في المركز الرابع والأخير بنقطة وحيدة.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور ربع النهائي بين كلاً من:الاتحاد السكندري × إنبي

سموحة × سيراميكا كليوباترا

بيراميدز × الجونة

طلائع الجيش × المصري البورسعيدي.