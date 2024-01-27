” البيطريين” تكرم المشاركين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55 من الاعضاء

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لإثراء الدور الثقافي للنقابة العامة للبيطريين ، أعلنت الدكتورة سمر الدسوقي، مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة، الأطباء البيطريين المشاركين فى معرض القاهرة الدولى للكتاب الدورة 55 بمؤلفات لهم بتسجيل اسمائهم على ميل النقابة ، وذلك لتكريمهم من النقابة العامة برئاسة الدكتور خالد سليم ، النقيب العام، يأتى ذلك تفعيلا لدور اللجنة الاجتماعية للتواصل معهم وإبراز دورهم الثقافى فى المجتمع المصرى وتشجيعا للكتاب الجدد من الزملاء الأطباء البيطريين، وحرصا من اللجنة على التواصل مع الأدباء من الأطباء البيطريين و فعاليات معرض الكتاب الملتقى السنوى للأدباء والمفكرين.
واعلنت انه للمشاركة فى حفل التكريم يتم التسجيل على صفحة النقابة
وترسل البيانات علي النحو التالي الاسم ، التليفون ، واتس ، صورة كارنية النقابة. ؛ صورة بطاقة الرقم القومي اسم الكتاب ، رقم الصالة ، الجناح ودار النشر، ويشترط ان يكون التكريم على مؤلفات كتابية جديدة لم يتم التكريم عليها سابقا من النقابة العامة للاطباء البيطريين، وسداد الاشتراك لعام 2023
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