تعرف على مباريات اليوم في ثمن نهائي كأس إفريقيا 2023

يشهد اليوم «السبت»، انطلاق مباريات فى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا والتى من المنتظر أن تتسم بالمزيد من المتعة والإثارة والحماس.

منتخب أنجولا أمام ناميبيا

على ملعب السلام في بواكي، فى السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، يقص منتخب أنجولا، المتصدر المفاجئ لمجموعة ضمت الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا، شريط مباريات ثمن النهائي أمام ناميبيا التي حققت فوزها الأول في رابع مشاركاتها بالبطولة، وهى أولى مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة حالياً في كوت ديفوار، في لقاء يبحث فيه كلا المنتخبين عن انتزاع بطاقة العبور للدور المقبل.

وكان المنتخب الانجولى، قد تأهل بقيادة مدربه البرتغالي بيدرو جونسالفيس بعد نتائج مميزة، شهدت التعادل افتتاحا مع الجزائر 1-1 ثم الفوز على موريتانيا 3-2 وبوركينا فاسو 2-0.

وهي المرة الثالثة بعد 2008 و2010 التي يتجاوز فيها منتخب أنغولا الملقب بـ”الغزلان السوداء” دور المجموعات في تسع مشاركات.

أما ناميبيا بقيادة مدربها ولاعبها السابق كولن بنجامين، فتأمل أن تستعيد ذكريات أدائها القوي واللافت أمام تونس حين هزمتها افتتاحا 1-0، وهو الفوز الأول لها على الإطلاق بالبطولة والذي شكل مفتاح تأهلها التاريخي لثمن النهائي في رابع مشاركاتها.

وفي المباراتين التاليتين، خسر المنتخب الملقب بـ”المحاربون الشجعان” أمام جاره الجنوب إفريقي 0-4 ثم تعادل مع المتصدرة مالي 0-0، فحصل على نقطة أهلته ضمن أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.

ويلتقي الفائز من مواجهة أنجولا وناميبيا مع المتأهل من لقاء الكاميرون ونيجيريا في ربع النهائي في الثاني من فبراير المقبل.

نيجيريا والكاميرون

وفى قمة مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار، تصطدم نيجيريا الفائزة باللقب ثلاث مرات بالكاميرون صاحبة خمسة ألقاب فى العاشرة مساء نفس اليوم.

والمعروف أن نيجيريا والكاميرون قوتان رئيسيتان في الكرة الإفريقية، ويعد لقاؤهما الذي ينبأ بالكثير من الندية والإثارة، نهائيا مبكرا حتى مع التراجع الواضح في مستوى الكاميرون أخيرا.

وتدخل نيجيريا اللقاء في وضع أفضل فنيا إذ تأهلت وفي جعبتها 7 نقاط، جمعتها من تعادل مع غينيا الاستوائية إحدى مفاجآت البطولة 1-1 افتتاحا، والفوز على المضيفة كوت ديفوار وغينيا بيساو بذات النتيجة 1-0.

أما الكاميرون، فتأهلت في اللحظات الأخيرة بعدما فازت على غامبيا 3-2 بهدف للمدافع كريستوفر ووه، بعدما تعادلات افتتاحا مع غينيا 1-1 وخسرت من المتصدرة السنغال حاملة اللقب 1-3.