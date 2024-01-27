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” المركزي للتنظيم والإدارة”: بدء التدريب التربوى للمتقدمين للعمل معلمًا مساعدًا لصفوف المرحلة الابتدائية..غداً

كتب رضا النصيرى
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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،عن بدء فعاليات التدريب التربوي للمتقدمين للعمل معلمًا مساعدًا لصفوف المرحلة الابتدائية بالتعاقد فى (الدفعة الثانية) على مستوى المحافظات ، غدا الأحد الموافق 28/1/2024، وذلك فى تمام التاسعة صباحاً ، وعلى مدار أسبوعين.
من جانبها، طالبت المديريات التربية والتعليم، المتقدمين بالتواجد في قاعة التدريب المعلنة لبدء فعاليات التدريب (التربوى)، والالتزام بالجدول المعلن، موضحة الأماكن المخصصة للتدريب بكل إدارة تعليمية وفقًا للمربع السكني بكل إدارة تعليمية كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي لكل منهم، وذلك وفقًا للكشوف المرفقة.
جدير بالذكر، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أعلن عن فتح باب التقديم فى المسابقة الجديدة لتعيين 11 ألفا و114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية ” الأول، الثاني، الثالث” للعام الدراسي 2024/2025 بجميع محافظات الجمهورية، اول الشهر الجارى وتم غلقة الخميس الماضى،موضحا أن هذه المسابقة جاءت فى ضوء خطة الدولة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لسد العجز العددى الصارخ فى المدارس خاصة بالمرحلة الابتدائية، وذلك بعد أن انهت المديريات التعليمية،تسكين المعلمين الفائزين فى مسابقة الـ 30 ألأف معلم فصل التى سبق وتم الاعلان عنها وخضع لبرنامج تأهيل تربوى، بقاعات التدريب بالمديريات ،بالاضافة الى حصولهم على دورات للتأهيل البدنى والذهنى .

من جانبه، أوضح رضا حجازى ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هذه المسابقة هى محاولة لتلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية عبر تعيين 150 ألف معلم موزعين على 5 أعوام مالية بواقع 30 ألف معلم لكل عام،حيث انتهت المرحلة الأولى منها، وبلغ أعداد الناجحين في مسابقة شغل وظائف معلمين مساعدين رياض أطفال ومعلم فصل 28176 متقدمًا بنسبة 94٪ من إجمالى المستهدف 30 ألفًا، مضيفاً أن الهدف العام من التدريب التربوى هو إكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد، حيث سيتم إخطار المديريات التعليمية بضوابط وإجراءات برنامج التأهيل التربوي.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت أن الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية أعدت تدريبًا وتأهيلاً تربويًا وبدنيًا وذهنيًا للمعلمين الجدد (الدفعة الثانية)، والبالغ عددهم 20866 معلما اجتازوا الاختبارات الإلكترونية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

رضا النصيرى
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