” المركزي للتنظيم والإدارة”: بدء التدريب التربوى للمتقدمين للعمل معلمًا مساعدًا لصفوف المرحلة الابتدائية..غداً

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،عن بدء فعاليات التدريب التربوي للمتقدمين للعمل معلمًا مساعدًا لصفوف المرحلة الابتدائية بالتعاقد فى (الدفعة الثانية) على مستوى المحافظات ، غدا الأحد الموافق 28/1/2024، وذلك فى تمام التاسعة صباحاً ، وعلى مدار أسبوعين.

من جانبها، طالبت المديريات التربية والتعليم، المتقدمين بالتواجد في قاعة التدريب المعلنة لبدء فعاليات التدريب (التربوى)، والالتزام بالجدول المعلن، موضحة الأماكن المخصصة للتدريب بكل إدارة تعليمية وفقًا للمربع السكني بكل إدارة تعليمية كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي لكل منهم، وذلك وفقًا للكشوف المرفقة.

جدير بالذكر، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أعلن عن فتح باب التقديم فى المسابقة الجديدة لتعيين 11 ألفا و114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية ” الأول، الثاني، الثالث” للعام الدراسي 2024/2025 بجميع محافظات الجمهورية، اول الشهر الجارى وتم غلقة الخميس الماضى،موضحا أن هذه المسابقة جاءت فى ضوء خطة الدولة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لسد العجز العددى الصارخ فى المدارس خاصة بالمرحلة الابتدائية، وذلك بعد أن انهت المديريات التعليمية،تسكين المعلمين الفائزين فى مسابقة الـ 30 ألأف معلم فصل التى سبق وتم الاعلان عنها وخضع لبرنامج تأهيل تربوى، بقاعات التدريب بالمديريات ،بالاضافة الى حصولهم على دورات للتأهيل البدنى والذهنى .