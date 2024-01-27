” المركزي للتنظيم والإدارة”: بدء التدريب التربوى للمتقدمين للعمل معلمًا مساعدًا لصفوف المرحلة الابتدائية..غداً
من جانبه، أوضح رضا حجازى ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هذه المسابقة هى محاولة لتلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية عبر تعيين 150 ألف معلم موزعين على 5 أعوام مالية بواقع 30 ألف معلم لكل عام،حيث انتهت المرحلة الأولى منها، وبلغ أعداد الناجحين في مسابقة شغل وظائف معلمين مساعدين رياض أطفال ومعلم فصل 28176 متقدمًا بنسبة 94٪ من إجمالى المستهدف 30 ألفًا، مضيفاً أن الهدف العام من التدريب التربوى هو إكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد، حيث سيتم إخطار المديريات التعليمية بضوابط وإجراءات برنامج التأهيل التربوي.
يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت أن الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية أعدت تدريبًا وتأهيلاً تربويًا وبدنيًا وذهنيًا للمعلمين الجدد (الدفعة الثانية)، والبالغ عددهم 20866 معلما اجتازوا الاختبارات الإلكترونية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.