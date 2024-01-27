بدء تلقى أوراق الترشخ لانتخابات ” المحامين” اليوم..

أعلنت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، عن عقد جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، بعد غدا الاثنين، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

على جانب اخر، أصدرت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين2024، خمس تعليمات بشأن استلام أوراق الترشح وهى أن يكون استلام الأوراق بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، ويكون التسليم شخصي أو بتوكيل خاص من المرشح، و لا يسمح بدخول مقر لجنة تسليم الأوراق إلا لحامل ملف الترشح فقط، وتتلقي اللجنة الطلبات بدءًا من يوم اليوم “السبت” الموافق 27 يناير 2024، وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عدا يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، يمتد موعد تلقي الأوراق حتى الساعة مساءً.