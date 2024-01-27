حزب المؤتمر: قرار محكمة العدل الدولية تاريخيا يمنح القضية الفلسطينية الأمل من جديد

ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفض طلب اسرائيل بسحب القضية الفلسطينية.

وقال حزب المؤتمر إن قرار إدانة إسرائيل من قبل المحكمة الدولية يُعد قرارًا تاريخيًا يمنح القضية الفلسطينية أنفاسًا من العزيمة والأمل من جديد

وأضاف حزب المؤتمر أن إدانة إسرائيل سيسهم في جعلها على أولويات الاهتمام العالمي على مدار الفترة القادمة التي ستشهد مداولات ومرافعات عدة بشأنها.

وأكد حزب المؤتمر، أنه يستوجب على إسرائيل وقف إطلاق النار وإنفاذ كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب الكثير والكثير من الجرائم الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ولفت حزب المؤتمر إلى أن الفلسطينيين في غزة لهم الحق في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، ويجب على إسرائيل وقف إطلاق النار الفوري وعدم قيام قواتها بارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية