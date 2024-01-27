وزير الموارد المائية والري يكرم الخرجين الأوائل والمتميزين فى البحث العلمى

شارك الدكتور هانى سويلم ،وزير الموارد المائية والرى في حفل تكريم الخرجين الأوائل والمتميزين من مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بالجامعة البريطانية ، وكذلك تكريم الفائزين بجائزة “محمد فريد خميس للتميز البحثي” .

وهنأ سويلم الخريجين والفائزين بجائزة التميز ، معرباً عن أمله في مساهمة هذه الكفاءات المتميزة في تعزيز دور البحث العلمى في خدمة الوطن وتحقيق أهداف التنمية طبقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ ، والوصول لحلول مبتكرة مبنية على أسس علمية للتعامل مع التحديات التى تواجه مخططات التنمية الشاملة والمستدامة .