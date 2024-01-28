أمم إفريقيا 2023.. منتخب أنجولا أول منتخبات دور الـ8 على حساب منتخب ناميبيا

بثلاثية نظيفة تمكن منتخب أنجولا من التغلب على نظيره ناميبيا، عندما تغلبت عليها في مدينة بواكيه الإيفوارية، السبت، في دور الـ16 من كاس أمم إفريقيا، وباتت أول المتأهلين إلى دور الـ8.

افتتح التسجيل لمنتخب أنجولا جيلسون دالا في الدقيقة 38، قبل أن يضيف ذات اللاعب الهدف الثانى للغزلان السوداء في الدقيقة 41، واختتم الأنجولى مابولولو أهداف الفريق في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وتعرّض “نيبلو” حارس مرمى منتخب أنجولا للطرد أمام ناميبيا في الدقيقة 17 بعدم أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة للحارس بسبب خروجه وتصديه للكرة بيده من خارج منطقة الجزاء ومنعه فرصة هدف محقق للمحاربين الشجعان، قبل أن يلاقى لوبيني هاوكونجو لاعب ناميبيا نفس المصير في الدقيقة 40.

وفرض مهاجم الوكرة القطري جاسينتو “جيلسون” مووندو دالا نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين (38 و42)، ثم صنع الثالث لمهاجم الاتحاد السكندري المصري مابولولو (66).

وبلغ منتخب أنغولا ربع النهائي للمرة الثالثة في 9 مشاركات حتى الآن، بعد 2008 في غانا و2010 على أرضه.