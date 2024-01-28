كأس أمم إفريقيا 2023.. منتخب نيجيريا يلتقى منتخب أنجولا في الدور ربع النهائي

واصلت نسور نيجيريا طريقها بنجاح إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار بعد ما حققت فوزاً مستحقًا فى ديربى إفريقيا على الكاميرون 2-0.

وأقيمت قمة ثمن النهائي بين نيجيريا والكاميرون أمس «السبت»، على ملعب «فيليكس أوفيوت بوانيي» أمام 22 ألف متفرج في أبيدجان.

وتلعب نسور نيجيريا في الدور ربع النهائي أمام أنجولا التي تأهلت على حساب ناميبيا بفوزها عليها بثلاثية دون رد، وسجل جناح أتالانتا الإيطالي المتألق أديمولا لوكمان (36 و90) هدفي نيجيريا التي ألغى لها حكم الفيديو المساعد “الفار” هدفا للمدافع سيمي أجايي (9) بداعي التسلل.

وبهذا الفوز، ضرب منتخب نيجيريا موعدا مع نظيره منتخب أنجولا في الدور ربع النهائي، يوم الجمعة المقبل، على ملعب «فيليكس أوفيوت بوانيي» في أبيدجان، بعدما تخطى رفاق مابولولو نظيره منتخب ناميبيا بثلاثية نظيفة في دور الـ16.