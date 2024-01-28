كأس إفريقيا لكرة اليد.. منتخب مصر يتوج بلقبه التاسع ويهزم الجزائر

حقق منتخب مصر لكرة اليد لقب كأس الأمم الإفريقية التي استضافها على أرضه بالفوز على الجزائر في المباراة النهائية بنتيجة 29-21 مساء السبت بالصالة المغطاة في ملعب القاهرة.

وحافظ منتخب مصر على اللقب الإفريقي للنسخة الثالثة على التوالي، ورفع رصيده إلى 9 ألقاب للبطولة القارية في المركز الثاني خلف تونس الأكثر تتويجا برصيد 10 ألقاب.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، تغلب منتخب تونس على الرأس الأخضر بنتيجة 35-28.

وضمنت المنتخبات الأربعة مصر والجزائر وتونس والرأس الأخضر بلوغ بطولة العالم لكرة اليد المزمع إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج مطلع العام المقبل.

وسيكون منتخب مصر هو ممثل القارة السمراء في منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل بينما يتعين على منتخب الجزائر لعب الملحق الأولمبي برفقة المنتخب التونسي.