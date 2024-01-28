كأس آسيا 2023.. برباعية نظيفة منتخب أستراليا أول المتأهلين لربع نهائي

حقق منتخب أستراليا انجازًا مهمًا، حيث نجح فى الوصول إلى ربع نهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم، والتى تقام في قطر بعد تحقيقها فوزا مستحقا على إندونيسيا 4-0، في الدور ثمن النهائي ظهر اليوم «الأحد».

وسجل رباعية أستراليا المدافع الإندونيسي إلكان باغوت بالخطأ في مرماه «هدف ذاتى»، ومارتين بويلي، وكريج جودوين، وهاري سوتار في الدقائق 12، و45، 89، و90 على التوالى.

وبهذا الفوز تلعب أستراليا في ربع النهائي يوم «الجمعة» المقبل، مع الفائز من المواجهة المرتقبة بعد غد «الثلاثاء»، والتي ستجمع بين السعودية كوريا الجنوبية.

وستقام مساء اليوم الأحد، فى السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، المباراة الثانية من الدور ثمن النهائي، حيبما تلعب المنتخب الإماراتى أمام منتخب طاجيكستان.