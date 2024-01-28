على هامش “الأوسكار ” …صناعة الفن وحرية الإبداع

*محمود دوير

خلال الفترة الأخيرة عاد بقوة ملف أوضاع صناعة الدراما المصرية إلي بؤرة الإهتمام مما دفع الإعلامي خالد أبا بكر إلي تخصيص عدد من حلقات برنامجه “كل يوم ” المذاع على فضائية “أون” لمناقشة أزمة صناعة السينما والدراما التلفزيونية خلال السنوات الأخيرة

والمعوقات التي تواجه تلك الصناعة الحيوية والعريقة التي ساهمت عبر ما يزيد عن مائة عام في تعزيز النفوذ المعنوي والتفوق الثقافي المصري كونها أحد أبرز مكونات قوتنا الناعمة .

والمتابع للنقاش الدائر والمتواصل حول هذا الملف سواء الذى شهدته أروقة الحوار الوطني في جولته الأولى أو عبر ما ينشر ويذاع فى الإعلام سوف يتوقف أمام انشغال أطراف الصناعة – الفن – بما يواجهون من معوقات رقابية بعضها يمكن وصفه “بالرقابة الشعبية” والتي تتمثل في الحصار الذي يمكن أن يصنعه الرأي العام خاصة بعد تنامى دور وسائل التواصل الاجتماعي وتزايد نفوذها

ولكن العائق الأهم والأكبر في وجه صناع الإبداع هو تزايد مساحات التضييق من جانب الجهات الرقابية الرسمية والمتمثلة في أجهزة تتبع وزراه الثقافة أو مؤسسات أخرى تمارس بحكم وضعها المعنوي من بينها المؤسسات الدينية والسياسة ونفوذها رقيبا على صناعة الفن والإبداع ..

وتمكن عدد كبير من صناع الفن في ظل ترحيب إعلامي إيجابي ومحمود من طرح وجهات نظرهم وعبروا بشكل واضح وعبارات قوية دون مواربة عن قلقهم الشديد من ذات المناخ الذي يؤدى في النهاية إلى تراجع الفن المصري – الرائد – وما يترتب عليه من تراجع في نفوذ الفنون المصرية التي صنعت مجدها وتاريخها بفضل أعمال اشتبكت مع قاضايا المجتمع وكشفت عوراته وأزماته في معظم الأحيان وكان ذلك بدافع وطني مخلص قبل وبعد اختراع العبارة الشهيرة “الإساءة لسمعة مصر” التي كثيرا ما تمثل كلمة حقا يراد بها باطلا.

ذلك السياق الذي تعيشه صناعة السينما والدراما التلفزيونية لا يمكن أن ينتج فنان مميز يتمكن من المنافسة في المحافل العالمية والمتابع للحالة المصرية يدرك أن لجنة اختيار فيلم يمثل مصر (لجنة من النقاد) ضمن ترشيحات الأعمال غير الناطقة بالإنجليزية تعجز تلك اللجنة عن اختيار عمل مناسب نتيجة ضعف الأعمال التي تنتجها مصر والتي لا تتراوح أعدادها من 20 إلى 25 عملا خلال العقد الأخير ومن ثم يبدو التراجع مزدوجا من حيث كم الإنتاج وجودته.

ومنذ أيام أعلنت في “هوليوود” عن ترشيحات جوائز الأوسكار لهذا العام والتي تضمنت عدد 8 أفلام عربية تم عرضها جماهيريا في دور العرض خلال عام 2023 وجاء الفيلم المصرى ” قوى قوى قوى ” للمخرج عمر هلال كما تضمنت القائمة أفلام “المراهقين” من اليمن، و “جنائن معلقة” من العراق، و “إن شاء الله ولد” من الأردن، و “باي باي طبريا” من فلسطين، و ، و “وداعا جوليا” من السودان، و “بنات ألفة” من تونس، و “كذب أبيض” من المغرب. وتأهل “كذب أبيض” إلى المرحلة قبل النهائية التي أقصي فيها عن المنافسة، بينما استمر “بنات ألفة” في المنافسة على جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل رفقة 4 أفلام أخرى .

يبدو الأمر لافتا للغاية فقد تفوقت السينما المغربية خلال السنوات الماضية ومن قبل كان هناك تفوق لبناني أو سوري بالإضافة لتفوق إيراني متواصل على الرغم من أن مصر قد عرفت أفلامها الطريق إلى منصات العالمية منذ أن عرض فيلم “باب الحديد” عام 1958 حتى عام 2021 حين مثل فيلم “سعاد” مصر عام 2021 والملاحظ أيضا أن مصر غابت عامي 2012 نتيجة الأحداث السياسية وغابت عام 2015 نتيجة عدم اختيار فيلم مناسب وفى عام 2022 لنفس السبب

وكان المخرج يوسف شاهين بكل ما تحمل أعماله من جرأة وتمرد هو صاحب عدد نصيب كبير في تمثيل مصر عالميا حيث رشح بعد باب الحديد أفلام “إسكندرية ليه” و “اسكندرية كمان وكمان” و “المصير” كما شهدت القائمة عددا من الأعمال التي أثارت جدلا واسعا مثل “بحب السينما” للمخرج أسامة فوزى وفيلم “الشوق” للمخرج خالد الحجر “عمارة يعقوبيان” للمخرج مروان حامد و “اشتباك “للمخرج محمد دياب” الشيخ جاكسون “للمخرج عمرو سلامة

إذن ماذا نريد لكى تستعيد مصر عافيتها الفنية… سؤال جوهري والإجابة عليه واضحة ومتفق على عناصرها من جهة صناع الفن ورواده واستاذته الكبار

لن يختلف أحد من المهتمين بالصناعة والمهمومين بمكانه مصر التي تشهد منافسات كبيرة لكسب مساحات كانت مستقرة لصالحها على أن أساس اى إبداع هو الحرية والأصل في الفنون هو التعبير عن الناس وخاصة الغالبية منهم .

والمؤكد أن الفن الذى لا يخلق الوعى ولا يقدم المتعة لا يعول عليه

لن يختلف أحد على أهمية اتخاذ الدولة خطوات سريعة لإزالة كافة المعوقات الإدارية والمالية أمام صناعة الفن خاصة تلك التي تتعلق بالمبالغة في رسوم التصوير في الأماكن العامة وأيضا ذلك الذي يدفع كثير من المنتجين لتصوير أعمالهم المصرية في بلدان مثل المغرب أو لبنان او غيرها حيث التكلفة أقل والإجراءات الإدارية أبسط وأسهل… تلك بعض الخطوات العاجلة لإنقاذ صناعة عريقة ساهمت في نفوذ مصر المعنوي وصياغة وجدان الشعب المصري والشعوب العربي .