كأس أمم إفريقيا 2023.. غينيا تنتزع تذكرة ربع نهائى البطولة من غينيا الاستوائية 

تأهل منتخب غينيا لدور ربع النهائى من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والمقامة حاليًا في كوت ديفوار، بعد تغلبه على نظيره منتخب غينيا الاستوائية بهدفنظيف، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم “الأحد”، على استاد “الحسن واتارا”، فى منافسات دور ثمن نهائي.

أحرز لاعب المنتخب الغينى محمد بايو من احراز هدف الفوز الوحيد لمنتخب غينيا فى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبهذه النتيجة يتقابل منتخب غينيا مع الفائز من مواجهة منتخبنا الوطني “الفراعنة” مع نظيره منتخب الكونغو الديموقراطية في دور ربع النهائي، مساء يوم “الجمعة” المقبل.