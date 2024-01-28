كأس أمم آسيا 2023.. بضربات المعاناة الترجيحية طاجيكستان هزمت الإمارات وتأهلت لربع نهائى البطولة

فى السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وعلى ملعب “أحمد بن علي” المونديالي، أقيم اللقاء المرتقب بين منتخبى الإمارات وطاجيكستان في ثاني مباريات ثمن نهائي كأس آسيا.

وبدأ منتخب طاجيكستان بالتسجيل عن طريق فاهادات هانونوف في الدقيقة 30، قبل أن يتعادل منتخب الإمارات في الدقيقة 90 عن طريق خليفة الحمادي، وبعدها تنتقل المباراة للأشواط الإضافية.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية ليستمر التعادل، لم تأت بجديد ليعلن حكم المباراة الذهاب لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمنتخب طاجيكستان.

وبهذه النتيجة، يتأهل منتخب طاجيكستان إلى دور ربع النهائي وينتظر المتأهل من العراق والأردن في لقاء سيقام غدا “الإثنين” في دور الـ16.

ويعد إنجاز منتخب طاجيكستان في كونه تأهل لأول مرة في تاريخه للدور ربع النهائي.تفاصيل المباراة