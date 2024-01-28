محافظة القاهرة: نعمل علي تنفيذ استراتيجية الرئيس السيسي بالارتقاء بأحياء العاصمة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور

أكد الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة ، للمنطقه الشماليه بان المحافظة حريصة علي تذليل العقبات للمواطنين وان مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، والوزارة نتدخل لتذليل كافة المعوقات خاصة في المطالبات التي تخص الأغراض الخدمية بجميع احياء المحافظة .

وأضاف نائب محافظ القاهره خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة، بأن هناك أولوية قصوى لكافة مطالبات نواب البرلمان التي تهم الصالح العام وتهم الوطن والمواطن، وأن وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة يعملون علي تنفيذ الإستراتيجيه الوطنية للرئيس السيسي بتوفير الخدمات والارتقاء باحياء العاصمه ورفع كفاءة الخدمات المقدمه للجمهور.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مرثا محروس بشأن تباطؤ افتتاح المجمع البريدي بحي الأميرية بمحافظة القاهرة، وقال نائب المحافظ: إن المحافظة لم تتاخر في تقديم كافة أوجه الدعم للهيئة القوميه للبريد في سبيل إقامة منشأه حيويه تخدم المواطنين في الأميرية، ومستمرون في تقديم كافة التسهيلات التي تلبي طموحات المصريين في الجمهوريه الجديدة.

وناقشت اللجنة 6 طلبات إحاطة بخصوص إنشاء وتطوير مكاتب البريد، وفي مقدمتها طلب الإحاطة المقدم من النائب مرثا محروس بشأن تباطؤ افتتاح المجمع البريدي بحي الأميرية بمحافظة القاهرة، والنائب محمد يسري عبادة بشأن مشاكل عدم تنفيذ مكاتب البريد بمركز كوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة.

بجانب مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال حامد النحال بشأن التقاعس في الإجراءات الخاصة بإنشاء مكتبي بريد قريتي أبو خراش وبويط مركز الرحمانية، إحلال وتجديد مكتب بريد عزب بستنواي مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وكذا طلبات احاطة مقدمة مم النائب أحمد حمدي خطاب بشأن إقامة مكتب بريد بقرية منشأة الهلباوي التابعة للوحدة المحلية بسيدي غازي علماً بوجود مبنى مخصص الوزارة الاتصالات منشأ ليكون سنترال لتوزيع الخطوط الأرضية ولم يتم إشغاله حتى الآن بمركز كفر الدوار – محافظة البحيرة، تأخر تركيب ماكينات الصراف الآلي الخاصة بمكاتب البريد التابعة لمركز كفر الدوار – محافظة البحيرة. استلام وتشغيل مكتب بريد النشو البحري التابعة للوحدة المحلية بولين مركز كفر الدوار – محافظة البحيرة.