طلب برلماني عاجل بشأن دور التأمين الصحي في تقديم خدمة الغسيل الكلوي للأطفال 

وجهت الدكتورة سارة النحاس عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان طلب إحاطة عاجل للدكتور وزير الصحة والسكان بشأن “دور التأمين الصحي من تقديم خدمة الغسيل الكلوي للأطفال”.

وتساءلت الدكتورة سارة النحاس فى طلب الاحاطة أين دور هيئة التأمين الصحي من رعاية مرضى الغسيل الكلوي للأطفال، حيث يتم تحويلهم لقطاعات أخرى، وذلك بدلاً من تدريب كوادرها ورفع كفاءتهم وشمول التخصصات الطبية والصحية لتقديم خدمة أفضل.

وطالبت النائبة سارة النحاس بإحالة طلب الإحاطة للجنة المختصة بالمجلس لمناقشته في حضور وزارة الصحة.