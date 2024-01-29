استعدادًا لـ”التأمين الشامل”.. جولات ميدانية لفريق الدعم الفنى بهيئة الرقابة الصحية 

نظمت الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، زيارات ميدانية لعدد من المنشآت الصحية وذلك تمهيدا لضم المنشآت الطبية من كافة القطاعات إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستهدفت الزيارات تنمية قدرات المنشآت الصحية على تطبيق معايير الجودة (GAHAR) الوطنية المعتمدة دوليا بشكل صحيح، والذي يعد بوابة رئيسية للتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي المنظومة وفقا لأعلى معايير الجودة الدولية الصادرة عن الهيئة، وذلك تحقيقا لأهداف محور الصحة برؤية مصر 2030 ، بالإضافة إلى تحديد الفجوة بين الأداء الفعلي و الأداء المطلوب، و التقييم الذاتي لهذه المنشآت .

شملت الزيارة مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة التابعة لهيئة التأمين الصحي بمحافظة القاهرة ، ومركز برايم سكان للأشعة بمحافظة الاسكندرية.

وأوضحت الهيئة إنه يتم تنسيق زيارة ميدانية طبقا لاحتياجات و رغبة المنشأة الصحية لمراجعة تطبيق جميع المعايير أو بعضها من خلال التواصل عبر الايميل الخاص بالإدارة و تعتبر هذه الزيارة مساعدة (غير الزامية) للمنشآت للإنضمام للهيئة ،وتنقسم الزيارة إلى عدة أنشطة: شرح أداة التقييم الذاتي حتى تتمكن المنشأة من حساب التقييم الخاص بها, مراجعة الوثائق المطلوبة (تراخيص، سياسات، خطط، برامج، مؤشرات، ….)، وشرح أي نقاط غير واضحة بالمعايير,، مرور فعلي داخل جميع أنحاء المنشأة لرفع قدرة العاملين بالمنشأة على تحديد أوجه عدم التطابق بين الأداء الفعلي والأداء المطلوب لتطبيق المعايير بشكل كامل، واخيرا عمل جلسة ختامية مع المنشأة لايضاح الملاحظات الأكثر أهمية لبدء العمل على اصلاحها، و اعداد تقرير سري يحتوي على جميع الملاحظات التي تم رصدها أثناء الزيارة بواسطة أعضاء فريق الزيارة ثم ارساله إلى المنشأة

وكشفت الهيئة أنه بعد الزيارة تقوم المنشأة بعمل خطة تصحيحية للملاحظات باستخدام أداة التقييم الذاتي و تقوم بإرسالها للإدارة التي تقوم بدورها بارسال تغذية راجعة للمنشأة، و عند انتهاء المنشأة من تنفيذ الاجراءات التصحيحية الموجودة بالخطة يمكنها طلب زيارة ميدانية متابعة أو دعم عن بعد من خلال إدارة الدعم الفني، أو يمكنها التوجه مباشرة لإدارة الاعتماد و التسجيل.