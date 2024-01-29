أُمم إفريقيا 2023.. «فهود» الكونغو أزاحت «الفراعنة» عن طريقها فى البطولة

ودّعت المنتخب الوطنى بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم من ثمن النهائي، بعد الخسارة أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية 7-8 بركلات الترجيح إثر تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، الأحد على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو.

وأهدر الحارس المصري محمد ابو جبل ركلة ترجيح انبرى لها قبل أن يسجل نظيره ليونيل مباسي نزاو ركلة الفوز، علماً أنّ الكونغو، التي تلقب بـ”الفهود” تقدمت أولا عبر لاعب وسط يونغ بويز السويسري ميشاك إيليا (37)، فيما أدرك التعادل لاعب نانت الفرنسي مصطفى محمد من ركلة جزاء لمصر (45+1).

وبعد اللقاء ومن الشارع الكروى المصرى، الذى صب جام غضبه على منتخب مصر إدارة ولاعبين وكل المنظومة الكروية، بعد خروجه من كأس الأمم الإفريقية

وقال بعض الذين وجهوا اللوم للمنتخب، وعبر حساباتهم على منصات السوشيال ميديا المختلفة، أن هذا الجيل أضاع هيبة منتخب مصر أفريقيا وكل من أخطأ لابد من محاسبته، اضافة إلى التعامل الفج من اتحاد كرة الذى يتعامل مع منتخب مصر بمصالح شخصية واختيارات عشوائية وجهاز فني ولاعبين لا يستحقوا تمثيل منتخب مصر استقيلوا وأي لاعب لا يستحق أن ينضم لمنتخب مصر يعلن اعتزاله.

وقال آخرون، إن منظومة كرة القدم في مصر فاسدة.. لا نستحق أفضل مما حدث.. سياسة كبش الفداء لن تصلح شئ.. مصر تحتاج لثورة في كرة القدم.

وفى سياق آخر، مدرب منتخب مصر روي فيتوريا تحدث أيضًا، قائلًا: «أعددنا هذا المنتخب لبطولة إفريقيا، ولكن هناك أوقات تبذل كل جهدك والنتيجة لا تكون كما تتوقع، علينا أن ننظر إلى أهدافنا في الفترة المقبلة».

وأضاف فيتوريا: «اللاعبون كانوا جيدين جدا في مباراة اليوم وبذلوا مجهود كبير!!، ولكن هذه هي كرة القدم بها أوقات سعيدة وأوقات حزينة، كنا أقرب للفوز في أوقات كثيرة في مباراة الكونغو اليوم، ولكن النهاية ليست سعيدة».

واختتم فيتوريا تصريحاته متحدثا عن مستقبله مع منتخب مصر عقب توديع أمم إفريقيا قائلا: «هذا ليس توقيت القرارات المتسرعة، سنفكر جيدا قبل أي قرار، الأفضل أن نفكر لماذا خسرنا مباراة اليوم ونعمل على ذلك، ومنتخب مصر لن يخسر مركزه كأكثر المنتخبات تتويجا بأمم إفريقيا، التاريخ يثبت أنه منتخب كبير جدا ولكنه تعرض لتغيرات كثيرة، يجب أن نضع قواعد ونكون أفضل في المرات المقبلة”.