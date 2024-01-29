أُمم إفريقيا 2023.. مواجهتان غاية فى الصعوبة الليلة فى الـ«كان»

تشهد الملاعب الافريقية اليوم «الإثنين»، 29-1-2024 على العديد من المباريات أهمها قمة السنغال وكوت ديفوار في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار، ثما لقاء منتخبى الرأس الأخضر وموريتانيا.

الرأس الأخضر ومفاجآت موريتانيا

في السابعة مساء اليوم الاثنين، على ملعب فيليكس أوفويت-بوانيي في أبيدجان، يواجه منتخب الرأس الأخضر نظيره منتخب موريتانيا في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

ويخشى منتخب الرأس الأخضر، الحصان الأسود في البطولة بعدما تصدر مجموعة تضم منتخب مصر وغانا، من مفاجآت منتخب موريتانيا الذى فجر أقوى مفاجأة حتى الآن بعدما أطاح بمنتخب الجزائر من البطولة وتأهل لأول مرة في تاريخه لدور الـ16.

وبدأ منتخب الرأس الأخضر البطولة بشكل مميز بعدما حقق الفوز على غانا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يكتسح موزمبيق بثلاثية نظيفة، واختتم دور المجموعات بتعادل قاتل مع منتخب مصر بهدفين لمثلهما.

ويأمل المدرب بيدرو بريتو أن يواصل لاعبو الرأس الأخضر تألقهم وخاصة الجناح تياجو مانويل بيبي لاعب رايو فايكانو الإسباني، المهاجم جاري رودريجيش لاعب أنقرة غوجو التركي.

فيما يسعى المدرب أمير عبدو الذي قاد موريتانيا لفوزها الأول، في ثالث مشاركاتها بالبطولة، وأطاح بالجزائر، لمواصلة المفاجأة وإخراج «القروش الزرقاء»، معولا على تألق حارس “المرابطون” بابكر نياس ومدافعه الصلب الهداف محمد ديلاهي يالي، لمواصلة حلمه.

هذه هى المواجهة الثالثة التى تجمع بين المنتخبين معاً، حيث سبق أن تواجها معاً فى مباراتين قبل ذلك، تمكن المنتخب الموريتانى من تحقيق الفوز فى مباراة واحدة، فيما حسم التعادل اللقاء الآخر بينهما، ونجح لاعبو المنتخب الموريتانى من تسجيل هدفين فى مرمى منتخب الرأس الأخضر، فيما تلقت شباكهم هدفاً واحداً.

السنغال «حامل اللقب» يتحدى كوت ديفوار

ويختتم اليوم الإفريقى الليلة في العاشرة مساء اليوم الاثنين، حيث يلتقى منتخب السنغال بنظيره منتخب كوت ديفوار في أقوى مباريات دور ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

يدخل منتخب «أسود التيرانجا» اللقاء بمعنويات عالية بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات برصيد 9 نقاط، جعلته أبرز المرشحين لتحقيق اللقب، فى ظل حالة الاستقرار الفنى مع المدرب الحالى أليو سيسيه وجاهزية نجومه مثل إدوارد ميندى وخاليدو كوليبالى وساديو مانى.

أكد أليو سيسيه، مدرب السنغال، جاهزية منتخب بلاده لمواصلة مشوار تحقيق كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية على التوالى، رغم مواجهة منتخب كوت ديفوار الذى يتمتع بمساندة جماهيرية كبيرة وأجواء خاصة، تمثل ضغوطًا وصعوبات أمام لاعبيه.

وأضاف المدرب السنغالى: عندما وصلنا إلى هنا، وعدنا أنفسنا بأننا سنلعب 7 مباريات، لعبنا 3 فقط حتى الآن، ولا تزال أمامنا 4، لذلك نلعب مباراة تلو الأخرى، ونسير فى البطولة خطوة بخطوة، كل مباراة لها حقائقها، وكل فريق له خصائصه، هذه البطولة معقدة للغاية، علينا التركيز بشكل قوى، لأن أى شىء يمكن أن يحدث.

فيما يتسلح كوت ديفوار بالدفعة المعنوية الكبيرة بعد العودة الغريبة للبطولة بالتأهل كأفضل ثوالث برصيد 3 نقاط، بعد إقالة المدير الفنى لمنتخب الأفيال لويس جاسكيه ومساعده جيزلان برانتان، وتولى إيميرس فاييه، مساعد المدرب فى الجهاز الذى تمت إقالته، مهمة تدريب المنتخب مؤقتًا فى باقى المباريات، وسط طموحات كبيرة بتحقيق مفاجأة وإكمال سيناريو الغرابة.

والتقى المنتخبان فى 4 مباريات سابقة، حيث حقق منتخب كوت ديفوار الفوز فى مباراتين مقابل انتصار وحيد للسنغال وتعادل، وأحرز لاعبو منتخب كوت ديفوار 8 أهداف فى مرمى منتخب السنغال، فيما استقبلت شباكهم خمسة أهداف.