الصحة : الإبتعاد عن أى شخص يتعاطى مواد مخدرة واتباع تعليمات الأطباء..أبرز خطوات التعافي من الإدمان 

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهم خطوات التعافي من الإدمان وتشمل : الإبتعاد عن أى شخص يتعاطى مواد مخدرة، التقارب من أشخاص يشجعون على التعافي،واتباع تعليمات الأطباء والتواصل مع الخط الساخن لمواجهة الإدمان 16328.

وكشفت الوزارة عن مشاركتها فى معرض القاهرة الدولي للكتاب فى الدورة 55 من خلال الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمجلس القومي للصحة النفسية، بما يسهم في التوسع في توعية المواطنين، وغرس ثقافة التعافي من الإضطرابات النفسية، وإعادة التأهيل، استعدادا لإطلاق مبادرة رئاسية جديدة في الصحة العامة، ومعنية بالصحة النفسية، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين ومواجهة التغيرات التي تطرأ على المجتمعات.

و أطلقت الوزارة خلال فعالياتها بمعرض الكتاب حملة «نفسيتنا دنيتنا» التي تستهدف التوعية بأهمية الصحة النفسية لمختلف الأعمار، للحد من الظواهر النفسية السلبية، بالإضافة إلى ملء استبيانات تهدف إلى معرفة انطباعات الزوار عن الصحة النفسية والمرض النفسي كجزء من دور المجلس القومي للصحة النفسية في تغيير المفاهيم الخاطئة وإزالة الوصمة عن المرض النفسي.

فيما أشارت الوزارة إلى زيادة أعداد زائري المنصة الإلكترونية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، منذ إطلاقها في 16 مارس 2022 وحتى اليوم إلى 84 ألفا و269 زائرا

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