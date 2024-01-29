“النقل”: تطوير الموانىء يجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات

أشارت وزارة النقل الى خطة الحكومة لتطوير كافة الموانىء لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات ، وذلك فى ضوء التوجيهات الرئاسية. وقد نشرت الوزارة فيديو يوضح أعمال تنفيذ مشروع محطة الصب الجافة بميناء الإسكندرية، والذى تم تنفيذه ضمن بميناء الدخيلة ، موضحة أن المشروع يهدف الى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين فيما يتعلق بالحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع ٦: ٧ مليون طن سنويا، مؤكدة أن هذه المحطة بالموانئ المصرية لتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة وبأعلى طاقة تفريغية للحبوب بالموانئ المطلة على البحر المتوسط ويتكون المشروع من رصيف بطول ١١٥٠ م ومساحة بلغت ٣٠٠ ألف متر مربع.