“النقل “: إستكمال تنفيذ محطات الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع ببنى سويف

تواصل وزارة النقل تنفيذ محطات الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع، حيث تستكمل أعمال تنفيذ محطة “الفشن” ضمن محطات مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / الأقصر / أسوان / أبو سمبل)، والتى تخدم مركز ومدينة الفشن فى محافظة بنى سويف.

ويبلغ إجمالي عدد محطات الخط الثانى 36 محطة بواقع 10 محطات للقطارات السريعة هى (الفيوم / بني سويف – المنيا – اسيوط – سوهاج – قنا- الأقصر – ادفو -مطار أسوان – توشكى – أبوسمبل )، و26 محطة للقطارات الإقليمية هى ( العياط – الفشن – العدوة – بنى مزار – سمالوط – أبو قرقاص – ملوي – ديروط – القوصية – منفلوط – أبوتيج – الغنايم – طهطا – جهينة – ابيدوس – فرشوط – نجع حمادي – دشنا- قوص -ارمنت-اسنا – السباعية – كلابشة – دراو – اسوان الجديدة -ميدكوم) ويلتقى هذا الخط في محطة حدائق أكتوبر بالخط الأول وفى محطة قنا بالخط الثالث.

ويمر الخط الثانى من شبكة القطارات السريعة بالتوازى مع مسار الطريق الصحراوى الغربى المار بمحافظات الصعيد.