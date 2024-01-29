تكنولوجيا النواب: تطبيق العدالة وتكافؤ الفرص في الوظائف أساس بناء الجمهورية الجديدة ولا مجال للمسحوبية 

أكد الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أن الدستور أقر بأن الوظائف حق لجميع المواطنين على أساس الكفاءه الجدارة، وأنه لامجال للمسحوبيه والوساطة ، مؤكداً بأن اختبارات الوظائف تتم الكترونيا بنسبة 100% مقسمه علي 4 أجزاء، وأن المشكلة التى نعاني منها فقط هي سماسرة الوظائف الذين يستغلون المواطن في السيبرات ومحلات الكمبيوتر بزعم قدرتهم الفريده على التقديم للوظائف وهذا غير حقيقي ولكن هذة المشكلة إلى زوال في أقرب وقت.

وأضاف الشيخ خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم، والمخصص لاستعراض ومناقشة خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطبيق منظومة التحول الرقمي ومدى تطبيقها على معايير التقدم للوظائف المعلنة على المنصة الرسمية للجهاز، بأن الجهاز عمل علي إعادة هيكلة جميع وظائف الحكومة بعد نقلهم للعاصمة الإدارية بمسميات حديثة بعد 42 سنة من ثبات الدرجات والمسميات الوظيفيه بدون تطوير أو تحديث وتم استحداث بطاقات وصف وظيفي موحدة التى تعتبر شهادة ميلاد الوظيفه

وبين الشيخ أنه تحقيقا لمبدأ تكافؤ فرص ولتحقيق الشفافية الحقيقه تم إنشاء مركز لتقيم القدرات هدفهه قياس مدى جدارة المتقدم للوظيفة وتكافوها مع مؤهلة الوظيفى وقدراته الفنية.

وأكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الاجتماع علي أن مصر في الجمهورية الجديدة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي شطبت الواسطة والمحسوبية من قاموسها، وهناك إصرار من الرئيس السيسي علي تطبيق قواعد العدالة وتكافؤ الفرص هو الأساس الذي سنبني عليه مصر الحديثة.

وطالب “بدوي” بمد المدد الخاصة بتقديم الموطنين للوظائف خاصة بعد الشكاوي التي تقدم بها عدد من المواطنين من بطيء السيستم وغيرها من المشكلات، ووعد رئيس اللجنة بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل جميع المشاكل المتعلقه بخطوط الإنترنت التي يستخدمها الجمهور للتقديم على الوظيفة، وأية مشاكل فنية في هذا الشأن.

وعلق رئيس التنظيم والإدارة بأن الجهاز بالفعل مد المهلة المخصصة للتقديم إلى 15 فبراير المقبل تحقيقا لقواعد العدالة والشفافية.