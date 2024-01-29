وزير الأوقاف : مائة عالم وقارئ يحيون أيام وليالي شهر رمضان المبارك بمسجد الإمام الحسين

أكد الدكتور “محمد مختار جمعة” وزير الأوقاف، على إقامة صلاة التراويح والتهجد وسنة الاعتكاف وصلاة العيد بذات ضوابط العام الماضي، مع التوسع في جميع الأنشطة الدعوية و القرآنية وتكثيفها في الشهر الكريم .. جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من مراسلي الصحف بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

وأوضح إنه تم أطلاق أقوى برنامج رمضاني لعام 1445هـ، بأكثر من مائة عالم وقارئ يحيون أيام وليالي شهر رمضان المبارك بمسجد الإمام الحسين وحده، فضلًا عن الملتقيات الفكرية بالمديريات الإقليمية على شاكلة الملتقى الفكري بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، فضلًا عن تكثيف الأنشطة بصورة غير مسبوقة في جميع المساجد على مستوى الجمهورية، وأكد وزير الأوقاف أنه سيتم خلال شهر رمضان توزيع خمسمائة طن سلع غذائية من الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية.