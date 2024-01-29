وزيرة الهجرة ومحافظ الدقهلية يتفقدان فرع غرفة المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة

تفقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، فرع المركز المصري الألماني التوظيف والهجرة وإعادة الإدماج بمحافظة الدقهلية، حيث استعرضت جهود الوزارة لمجابهة الهجرة غير الشرعية وإتاحة البدائل الآمنة، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

وثمنت وزيرة الهجرة التعاون مع محافظة الدقهلية، وجهود الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لتعزيز البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية ودعم الشباب في المحافظة، لإطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وفي السياق ذاته، أشادت وزيرة الهجرة بجهود المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، في تدريب وتأهيل الشباب في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، ومن بينها محافظة الدقهلية، ضمن جهود المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية “مراكب النجاة”، وخلال الجولة، تفقدت الوزيرة قاعات المركز واختصاصات أعضائه كما استمعت إلى شرح واف لكافة التفاصيل الخاصة بالتدريبات الجارية داخله.

وخلال الزيارة، اطلعت الوزيرة على أهم البرامج التي تم تنفيذها في محافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة خلال الفترة من 2021 إلى 2023، حيث تم تدريب 222 مستفيدا من أبناء الدقهلية من خلال غرفة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بالتعاون مع جمعية “إنماء مصر”، وشملت التدريبات “تدريب ريادة أعمال وكيفية البدء في إنشاء أو تطوير المشروعات الصغيرة، مهارات التوظيف والإرشاد المهني، تدريب البرمجة BACK-END، تدريبات حرف يدوية، تدريب مبيعات SALES، جلسات استشارية عن آلية الحصول علة فرص عمل في ألمانيا للمؤهلات الفنية، بجانب برامج تثقيف الرائدات الريفيات بإجمالي عدد (101) مستفيد بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبرامج توعية الشباب من ذوي المؤهلات العليا بمخاطر الهجرة غير الشرعية بإجمالي عدد (29) مستفيدا بالتعاون مع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج وديوان عام المحافظة.

فيما شاهدت الوزيرة أيضا عرضا توضيحيا لأنشطة جمعية إنماء مصر، والتي بدورها أهدت الوزيرة درع تكريم تقديرا لدورها وجهودها، وثمنت الوزيرة جهود الجمعية في تدريب شباب المحامين والمحاسبين، معربة عن فخرها بمنطق صقل العقول في كافة المجالات وليس المهن الحرفية فقط.

وفي نفس السياق، اكدت السيدة وزيرة الهجرة أن التدريب والتأهيل حق لكل شاب، وكل فرد له مهاراته ومجالات العمل التي تناسبه وتحتاجها الأسواق العالمية.

وتابعت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة حرصت على تدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، بجانب التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من حيث توفير فرص العمل اللائقة والبرامج التدريبية اللازمة، وفقا لاحتياجات أسواق العمل الدولية والمتطلبات والمهارات المطلوب توافرها لشغل المهن المطلوبة بتلك الأسواق، تنفيذا للتكليفات الرئاسية الصادرة لوزارة الهجرة من العمل على فتح أسواق عمل بدول الاتحاد الأوروبي، وكذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدة على أن هناك أهمية قصوى للتوسع في أنشطة المركز والترويج الكبير له بين مختلف أوساط المصريين بمختلف اتجاهاتهم سواء خريجي الجامعات وأصحاب المؤهلات العليا أو أصحاب المهن والحرف المختلفة، بل وإنشاء نماذج مماثلة له مع أكثر من دولة.

من جانبه، أشاد محافظ الدقهلية د. أيمن مختار بجهود وزارة الهجرة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية والتدريب من أجل التوظيف، إضافة إلى عقد دورات تدريبية لتأهيل وإعداد الشباب الذين يريدون الهجرة حتى يتمكنوا من التأقلم بشكل سريع مع تلك المجتمعات الجديدة، بما يخدم إنشاء نظام وطني لإدارة هجرة اليد العاملة والتدريب، وتحقيق المسار المتكامل للعمال المهرة والمتدربين المصريين، فيما أبدى المحافظ استعداده لبناء مركز في المحافظة يستهدف تدريب الشباب على نفس نهج المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

وفي ختام الجولة، أكدت وزيرة الهجرة أنه مهما بلغت التحديات والصعوبات، التي نواجهها فإننا سنعمل معا وبكل صدق ولن ندخر جهدا في بناء المستقبل بأيدينا، لضمان غد أفضل لأبنائنا والأجيال المقبلة، فهم الأمل الذي تبني عليهم الدّولة أحلامها، ونحن جميعا على ثقة في قدرات المصريين، وبالإرادة سنجتاز التحديات، ببذل الغالي والنفيس من أجل الوطن.