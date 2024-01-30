الصحة إطلاق 4 قوافل طبية بقرى ومحافظات حياة كريمة 

أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 4 قوافل طبية مجانية اليوم الثلاثاء 30 يناير و تستمر حتى غدا الأربعاء وذلك ضمن مبادرة (حياة كريمة ).

وأوضحت الوزارة ، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية (الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية .

وأضافت أن القوافل تتضمن أيضا صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ومن المقرر تواجد القوافل الطبية بمحافظات أسيوط – قنا – الإسكندرية- الجيزة.