أمم أفريقيا 2023.. «أفيال» كوت ديفوار تجرد «أسود التيرانغا» من لقب البطولة الغالية

من بعيد، عادت ساحل العاج الدولة المضيفة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وجردت السنغال من لقبها بطلة لكأس أمم إفريقيا في كرة القدم، عندما تغلبت عليها 5-4 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) الإثنين على ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو في ثمن النهائي.

وكانت السنغال في طريقها الى مواصلة حملة الدفاع عن لقبها بعدما تقدمت بهدف مبكر لحبيب ديالو (4)، لكن البديل فرانك كيسييه أدرك التعادل في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل بنفسه ركلة الجزاء الترجيحية الأخيرة بعدما أهدر موسى نياكاتيه الركلة الثالثة لحاملة اللقب.

وتلتقي ساحل العاج في الدور المقبل مع مالي أو بوركينا فاسو اللذين يلتقيان اليوم الثلاثاء.

وكانت ساحل العاج قاب قوسين أو أدنى من توديع البطولة من دور المجموعات، بخسارتها المذلة أمام غينيا الاستوائية برباعية نظيفة في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات، أدت إلى الإطاحة بمدربها الفرنسي جان لوي-غاسيه وتعيين المحلي إيميرس فاييه مكانه، لكنها استفادت من هدية المنتخب المغربي عندما تغلب على زامبيا 1-0، وحجزت آخر البطاقات الأربع المخصصة لأصحاب أفضل مركز ثالث.

تأهلت ساحل العاج كأسوأ منتخب يحتل المركز الثالث بعد الهزيمة من نيجيريا 1-0 ثم هزيمة كارثية أمام غينيا الاستوائية 4-0، فيما كانت السنغال الوحيدة التي تحصد العلامة الكاملة في دور المجموعات بأداء قوى ومتوازن.

وأجرى مدرب منتخب الفيلة الساعي إلى لقبه الثالث بعد 1992 و2015، خمسة تغييرات على التشكيلة التي سقطت أمام غينيا الاستوائية فأشرك المدافعين أوديلون كوسونو وسيرج أورييه ولاعب الوسط جان ميشال سيري والمهاجمين ماكس آلان غراديل وجان-فيليب كراسو، فيما أجرى مدرب السنغال أليو سيسيه ثلاثة تغييرات على تشكيلته التي هزمت غينيا 2-0 في الجولة الثالثة من دور المجموعات فأعاد المدافعين عبدو ديالو وموسى نياكاتيه ولاعب الوسط اليافع لامين كامارا.