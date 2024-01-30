” حجازى”:هدفنا بناء جيل قادر على التفكير والتطور التكنولوجى بما يتناسب مع تطلعاته للمستقبل

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، دكتور رضا حجازى، على أ، مدارس المتفوقين “stem”، توفر بيئة تعليمية مناسبة لطلابها ، حيث تقوم بتوفير تعليم بجودة عالية، مشيرًا إلى أن هدفنا الأساسي لهؤلاء الطلاب هو توجيهم نحو المستقبل وسوق العمل.

واضاف حجازى، على هامش المؤتمر الخاص بنظام التعليم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، والمنعقد بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، تحت عنوان “الواقع والطموحات” فى يومه الثانى، أن رؤية الوزارة في مدارس المتفوقين بناء جيل قادر على التفكير والتطور التكنولوجي، موضحا أنه يتم توفير المتطلبات للطلاب بما يتناسب مع تطلعاتهم للمستقبل، ليكونوا جيل قادر على الابداع والابتكار، فالابداع والتفكير هو التحدي الأساسي للتميز ويجب أن نتكاتف لدعم هؤلاء الطلاب، في مدارس استيم، ونسعى جاهدين لبناء جيل واعد قادر على سوق العمل في المستقبل.

جدير بالذكر أن جلسات المؤتمر ناقشت فى اليوم الثانى على التوالي، أهم التحديات و تعظيم المكتسبات التي تواجه نظلم التعليم ، stem و كيفية دعم وتطوير والتوسع في هذا النوع النموذج التعليمي في وزارة التربية والتعليم.