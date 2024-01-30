القومي للطفولة والأمومة ينظم 4 ورش عمل للأطفال زوار معرض الكتاب 

يواصل المجلس القومي للطفولة والأمومة تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية للأطفال وأسرهم وذلك على هامش مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55 والتي تقام هذا العام تحت شعار “نصنع المعرفة … نصون الكلمة”.

وفي هذا الإطار نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشتي عمل للأطفال زوار المعرض تحت عنوان “اعرف حقك” استهدفت 260 طفل، هدفت إلى توعيتهم بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور المصري والقانون بشكل مبسط من خلال بعض الألعاب والرسوم.

كما تم تنفيذ ورشة عمل أخرى للتوعية بالخدمات المقدمة من نجدة الطفل 16000 بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة استهدفت 100 طفل من الأطفال المترددين على المعرض كما تم توزيع بعض الهدايا العينية عليهم، فضلا عن تنفيذ ورشة عمل للأطفال ذوي الإعاقة استهدفت 40 طفل بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل.