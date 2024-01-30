نائبة التجمع تطالب الإسكان باستكمال أعمال الصرف الصحي بقرى وعزب مركز شربين

تقدمت النائبة ضحى عاصي عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب اقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزارة ووزير الإسكان والمرافق بشأن اقتراب موعد انتهاء أعمال مبادرة حياة كريمة في قرى مركز شربين بمحافظة الدقهلية، ووجد أن كثير من الأعمال الضرورية لم يتم إدراجها ضمن خطة المبادرة مما أثر على كفاءة الكثير من المشروعات التي نفذتها المبادرة بالمركز، كما أن ام رصف الطرق المخطط لها ضمن برنامج المبادرة ستحرم القرى والعزب والمناطق بالمركز من خدمة الصرف الصحي لسنوات عديدة، وبمخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بضرورة استكمال هذه الأعمال والتي لم تدرج ضمن مشروعات المبادرة ولم تدرج في مشروعات الشركة حتى الآن.

وقالت نائبة التجمع: إن رد شركة مياه الشرب والصرف الصحي ردت بأن هناك صعوبة في توجيه إنفاق للمراكز التي دخلت ضمن مبادرة حياة كريمة، والأولويات ليست لهذه المناطق.

وطالبت النائبة ضحى عاصي بضرورة استكمال هذه الأعمال حرصًا على مصلحة الأهالي والتي تتمثل في:

1- إحلال وتجديد محطة رفح المياه في كفر الدبوسي.

2- تركيب شبكة انحدار لعزبة حسن طه- بساط كريم.

3- تركيب شبكة رصف لقرية الألف بر المدارس.

4- تركيب ٥٠٠ متر بطول صرف انحدار بقرية الأطرش البشاشة- سورة الهندسية

5- تركيب ٥٠٠ متر طول لقرية كفر شريف- بسانة

6- إحلال وتجديد محطة وخطوط الانحدار بقرية الشيخ سميط التابعة لمركز شربين.

7- إنشاء محطة رفع وخطوط انحدار جديد بقرية سواق العرب والتي تفتقر لخدمات الصرف الصحي.