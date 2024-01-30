كأس آسيا 2023.. السعودية تواجه كوريا الجنوبية.. وتايلاند ضد أوزبكستان فى ثُمن نهائى البطولة

تستكمل بطولة كأس آسيا، اليوم الثلاثاء، منافسات دور ثمن النهائي، إذ تُلعب مباراتان بين أوزبكستان وتايلاند، فيما تلتقي السعودية كوريا الجنوبية.

وكانت منتخبات كلًا من: أستراليا وطاجيكستان، وقطر، والأردن، قد حجزت مقاعدها في دور ربع النهائي بالبطولة، بعد فوزها على إندونيسيا الإمارات، فلسطين، والعراق بدور الـ16.

أوزبكستان ضد تايلاند

ويبدأ اللقاء فى الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، حيث تشارك أوزبكستان في دور الـ16 بعد أن احتلت المركز الثاني في مجموعتها برصيد 5 نقاط، إذ فازت على الهند وتعادلت أمام سوريا وأستراليا.

فيما بلغت تايلاند دور ثمن النهائي، بعد أن حلت أيضًا ثانيًا في المجموعة السادسة، برصيد 5 نقاط، جمعتها من الفوز على قيرغيزستان في الجولة الأولى، فيما تعادلت أمام عُمان والسعودية بالجولتين الثانية والثالثة.

السعودية ضد كوريا الجنوبية

وسيجرى لقاء السعودية وكوريا الجنوبية فى السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، على ملعب المدينة التعليمية، حيث تأهلت السعودية إلى دور الـ16، بعد أن احتلت المركز الأول في مجموعتها بـ7 نقاط، إذ فازت على عمان وقيرغيزستان، وتعادلت أمام تايلاند.

فيما تشارك كوريا الجنوبية، باعتبارها وصيف المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، جمعتها من الفوز أمام البحرين في الجولة الأولى، والتعادل أمام الأردن وماليزيا بآخر جولتين.

وتاريخيًا، التقى المنتخبان في 19 مباراة، فازت كوريا الجنوبية بـ7 مواجهات، مقابل 6 انتصارات للسعودية، فيما أنهى التعادل 6 مواجهات بينهما.