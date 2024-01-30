الصحة : السجائر الإلكترونية تسبب الإدمان ولا تخلو من الضرر

حذرت وزارة الصحة والسكان من خطورة السجائر الإلكترونية مؤكدة إنها تسبب الإدمان في كثير من الحالات.

ونفت الوزارة ما يتردد بشأن إنها أقل خطورة من السجائر التقليدية ،مشيرة إلى إنها تحتوي على نسبة هائلة من النيكوتين والسموم الضارة التي تؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والسرطانات .

وطالبت الوزارة من خلال صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بعدم التورط وإدمان السجائر الإلكترونية وضرورة تواصل المدخنين مع الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع على التدخين نهائيا.