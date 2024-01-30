أُمم إفريقيا 2023.. مالى وبوركينافاسو.. المغرب وجنوب إفريقيا لقاءات خارج التوقعات

تقام اليوم «الثلاثاء»، مباراتان فى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار، حيث يواجهة منتخب المغرب نظيره منتخب جنوب أفريقيا فيما يواجه منتخب بوركينا فاسو نظيره مالى.

مالي تواجه بوركينا فاسو

في السابعة من مساء اليوم «الثلاثاء» بتوقيت القاهرة، لقاء يجمع منتخب مالى أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو على ملعب أمادو كوليبالي بمدينة كورهوجو، فى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والمستمرة حتى 11 فبراير الجاري، في مواجهة تبدو متكافئة وخارج التوقعات.

وتأهل نسور مالي للدور الثاني بعد تصدر المجموعة الخامسة برصيد خمس نقاط، ويأمل رفاق أليو ديانج نجم الأهلي، في كسر عقدة دور الـ16 التي أنهت مشوار “النسور” في آخر نسختين مصر 2019 والكاميرون 2021 واستعادة أمجاد الفريق في بداية القرن الجاري عندما حل رابعا في نسختي 2002 و2004 وفاز بالبرونزية مرتين متتاليتين في نسختي 2012 و2013.

فيما جاء المنتخب البوركيني فى وصافة المجموعة الرابعة بعد أداء ونتائج غير مقنعة حيث جمع أربع نقاط، ويسعى منتخب بوركينا فاسو أيضا لرد اعتباره من الخسارة أمام مالي بنتيجة 3 – 1 في آخر مواجهة بينهما في كأس الأمم الأفريقية بالمجموعة الثانية لنسخة 2004 التي استضافتها تونس.

وهذه هي المواجهة رقم 8 التي تجمع بين المنتخبين معاً، حيث سبق أن تواجها معًا في 7 مباريات من قبل ما بين ودية ورسمية، حيث استطاع المنتخب المالي تحقيق الفوز في 6 مباريات، ولم يتمكن منتخب بوركينا فاسو من تحقيق الفوز في أي مباراة على منتخب مالي، وحسم التعادل مباراة واحدة بين المنتخبين.

المغرب ضد جنوب إفريقيا

وتعد المواجهة التى ستجرى على ملعب «لاورينت بوكو»، قمة إفريقية وسيختتم بها اللقاءات الإفريقية لهذا اليوم «الثلاثاء»، بين منتخبي المغرب وجنوب إفريقيا، فى اطار منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم «كوت ديفوار 2023».

وتأهل المغرب، بطل كأس إفريقيا عام 1976، من المركز الأول للمجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، حصدها من فوزين على كل من تنزانيا (3-0) وزامبيا (1-0)، وتخللهما تعادل مع جمهورية الكونغو بهدف لمثله.

فيما جاء منتخب جنوب إفريقيا المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط، بعد خسارته أمام مالي (0-2)، وفوز على ناميبيا برباعية نظيفة، وتعادل مع تونس من دون أهداف.