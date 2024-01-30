” عاشور”: تقدم ملحوظ في التصنيفات العالمية للجامعات والمراكز البحثية المصرية

أعلن دكتور أيمن عاشور، وزير التعلم العالي والبحث العلمي ظهور نتائج التصنيف الإسباني “ويبومتركس” للاستشهادات المرجعية نسخة يناير 2024، مشيرًا إلى تحقيق الجامعات المصرية تقدمًا ملحوظًا في نتائج التصنيف الذى يعتمد على المواقع الإلكترونية للجامعات، ومعدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بالاعتماد على جوجل أسكولر(Google scholar) للاستشهادات بالبحوث العالمية.

وأشار الوزير إلى أن هذه النتائج تؤكد على ما حققته الجامعات المصرية من تقدم ملحوظ في التصنيفات العالمية للجامعات والمراكز البحثية، مشيرًا إلى أن الارتقاء بالجامعات المصرية في التصنيفات الدولية من الملفات التي تحظى بدعم واهتمام القيادة السياسية، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تبذل جهدًا مستمرًا في متابعة تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال تشجيع النشر العلمي الدولي، وتقديم الدعم الفني للجامعات المصرية والمؤسسات البحثية؛ بما يُسهم في تقدمها في التصنيفات الدولية.

وأظهرت نتائج التصنيف تقدم جامعة المنصورة قائمة الجامعات المصرية في التصنيف بعدد استشهادات بلغت (636435) استشهادًا مرجعيًا، وجاءت جامعة القاهرة في المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية بعدد استشهادات بلغت (614454)، تليها جامعة عين شمس بعدد استشهادات بلغت (555023).

كما أبرز التصنيف التقدم الكبير الذي أحرزته الجامعات المصرية الأخرى في مؤشر الاستشهادات المرجعية في نسخة يناير 2024، والتي بلغ عددها 50 جامعة، وجاء ترتيبها على المستوى المحلى على النحو التالي؛ جامعة الزقازيق بعدد استشهادات (510617)، وجامعة أسيوط (474250)، وجامعة الإسكندرية (444892)، وجامعة طنطا (398792)، وجامعة بنى سويف (293235)، وجامعة بنها (246127)، وجامعة الأزهر (236842)، وجامعة المنوفية (235995)، وجامعة كفر الشيخ (230929)، والجامعة الأمريكية بالقاهرة (215679)، وجامعة حلوان (192313)، وجامعة قناة السويس (167854).

كما ضمت قائمة الجامعات المصرية في التصنيف للاستشهادات المرجعية كلا من؛ (جامعة المنيا، وجامعة جنوب الوادي، وجامعة دمياط، وجامعة الفيوم، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة بورسعيد، وجامعة أسوان، وجامعة السادات، وجامعة المستقبل، والجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة البريطانية بالقاهرة، وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة النيل، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة فاروس، وجامعة الملك سلمان، وجامعة مصر الدولية، والجامعة المصرية الروسية، والكلية الفنية العسكرية، وجامعة السويس، وجامعة سيناء، وجامعة الوادي الجديد، وجامعة دراية، وجامعة النهضة، وجامعة بدر، والجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، والمعهد التكنولوجي العالي، وجامعة الجلالة، وجامعة الأهرام الكندية، وجامعة حورس، وجامعة العريش).

وأشارت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف العام على بنك المعرفة المصري، أن تصنيف ويبوميتركس هو مُبادرة من مؤسسة cybermetrics Lab، وهي تابعة لـ(CSIC) وتعتبر من أهم الهيئات البحثية في إسبانيا، ويعُد التصنيف الأكبر من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي التي يتم تحليلها تمهيدًا للمشاركة.

وأوضحت الدكتورة عبير الشاطر أن المنهجية تعتمد في تصنيف ويبومتريكس العام على نسبة 50% تُمنح إلى مجموع كل من المعرفة العامة المُشتركة، وكذلك تأثير محتويات الموقع الإلكتروني للجامعة، و10% عدد الباحثين الأعلى استشهادًا في قاعدة بيانات جوجل سكولار (Google scholar)، و40% عدد الأبحاث المدرجة ضمن أعلى 10% استشهادًا في قاعدة بيانات سيماجو خلال الخمس سنوات السابقة للعام الذي يسبق سنة الحصر.