أُمم إفريقيا 2023.. مواجهتان ناريتان اليوم فى ربع نهائى بطولة الـ«كان»

وصل قطار نهائيات كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 إلى الدور ربع النهائي، حيث شهدت المنافسات حماسا كبيرًا وإثارة لا تتوقف، وكذلك مفاجآت لا تنتهى، كما أن بعض المرشحين للتتويج باللقب تم خروجهم من المنافسة، بما في ذلك حامل اللقب منتخب السنغال، ورابع بطولة كأس العالم 2022 منتخب المغرب.

تقام اليوم «الجمعة»، مباراتي جمهورية الكونغو وغينيا ونيجيريا وأنجولا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتستمر حتي 11 فبراير الجاري.

نيجيريا فى مواجهة أنجولا

لا شك أن معظم المنتخبات الكبيرة فى إفريقيا قد أصابها العطب، فليس هذا هو المستوى التى كانت عليه تلك المنتحبات، لقد تغيرت حقًا خريطة إفريقيا الكُروية، ومباراة الليلة بين منتخبى نيجيريا وأنجولا دليل كبير على ذلك، ففى السابعة مساء اليوم «الجمعة»، يلتقي منتخب نيجيريا بنظيره أنجولا، في أول مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية ،2023 والتي تقام في كوت ديفوار حتي 11 فبراير المقبل، لخطف أولى بطاقات نصف النهائي والمربع الذهبي.

وتسعى نيجيريا حاملة اللقب ثلاث مرات إلى التأهل نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم وانهاء مغامرة أنجولا الباحثة عن التأهل لدور الأربعة لأوّل مرّة، في أبيدجان علي ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في الساعة السابعة مساء، فيما تبحث الكونغو الديموقراطية عن تخطي غينيا بعد أربعة تعادلات متتالية.

وتأهل منتخب نيجيريا إلى دور ربع النهائي على حساب الكاميرون بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب “فيليكس هوفويت بوانيي” في دور الـ 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023، فيما تأهلت أنجولا على حساب نامبيا من دور الـ 16 للبطولة بعد الفوز على ناميبيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام، ضمن منافسات دور الـ 16.

وتصطدم آمال نيجيريا بمواصلة حملة الفوز باللقب الغائب منذ 2013 بأحلام أنجولا ببلوغ نصف النهائي لأول مرة في تاسع مشاركاتها، خلال أول لقاء بين الفريقين في نهائيات البطولة.

وبدأ منتخب نيجيريا مشواره بالتعادل أمام غينيا الاستوائية 1-1 وانتصارين بهدف دون مقابل على ساحل العاج وغينيا بيساو، ثم الفوز على الكاميرون 2-0 في ثمن النهائي، وسجّلت نيجيريا خمسة أهداف خلال النسخة الجارية، فيما هزّت أنجولا شباك خصومها 9 مرات.

وتأهلت أنجولا بقيادة مدربها البرتغالي بيدرو جونسالفيش بعد نتائج مميزة، بالتعادل مع الجزائر 1-1 ثم الفوز على موريتانيا 3-2 وبوركينا فاسو 2-0، قبل اكتساح ناميبيا 3-0 في ثمن النهائي.

ويعوّل جونسالفيس (47 عاماً)، الذي يدرب المنتخبات الأنجولية المختلفة منذ 2018، على استمرار تألق لاعب وسط الوكرة القطري جاسينتو مووندو دالا الذي سجل (4) أهداف، ثاني ترتيب الهدافين ومابولولو مهاجم الإتحاد السكندري الذي أحرز 3 أهداف لهز شباك نيجيريا للمرّة الأولى منذ مباراتها الافتتاحية.

الكونغو الديمقراطية وغينيا

يواجه منتخب الكونغو الديموقراطية ملك التعادلات صاحب لقبين أُمم إفريقيا، الذى يسعى لإقصاء نظيره غينيا واستكمال المغامرة بأمم أفريقيا على ملعب «الحسن واتارا» في العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات ربع نهائي أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليا فى كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

ويسعى منتخب الكونغو الديموقراطية المتأهل إلي ربع نهائي أمم أفريقيا بأربع تعادلات إلي الفوز لاقتحام المربع الذهبي والمنافسة علي اللقب القاري.

ومن جانبه سيحاول منتخب غينيا تحقيق مفاجأة وخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي واستكمال المشوار إلي تتويج تاريخي بلقب الأميرة السمراء.

وتأهلت الكونغو الديمقراطية بعد 3 تعادلات في دور المجموعات أمام زامبيا والمغرب 1-1 وتنزانيا سلباً، قبل أن تتعادل مع منتخب مصر حاملة اللقب سبع مرات 1-1 وتقصيها بركلات الترجيح 8-7.

فيما تأهلت غينيا لثمن النهائي كواحدة من أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث بجمعها 4 نقاط، قبل أن تطيح مفاجأة البطولة غينيا الاستوائية بهدف قاتل سجّله محمد بايو لاعب لوهافر الفرنسي.

بينما يأمل كابا دياوارا مدرب منتخب غينيا أنّ يستعيد مهاجم شتوتجارت الألماني سيرهو جيراسي حساسية المباريات ويساهم في تحقيق حلم الفيل الوطني.

ويلعب الفائز من لقاء الكونغو الديمقراطية وغينيا الفائز من لقاء المضيفة كوت ديفوار ومالي في 7 فبراير على ملعب الحسن واتارا.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة نيجيريا ضد أنجولا مع الفائز من مباراة الرأس الأخضر ضد جنوب أفريقيا في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.