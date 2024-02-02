مدرب قطر ماركيز لوبيز: لا حديث عن نقاط الضعف لدى أوزبكستان.. وهدفنا التأهل لقبل النهائي

أكد المدير الفني للمنتخب القطري لكرة القدم، الإسباني بارتولومي ماركيز لوبيز، أن فريقه جاهز لمواجهة نظيره الأوزبكي، غدا السبت على ملعب «البيت» في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2023، المقامة حاليا فى قطر.

وقال لوبيز، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم «الجمعة»: «سبق أن واجهت العديد من اللاعبين الأوزبكيين من خلال منافسات دوري أبطال آسيا ونعرف جيدا أنهم يملكون قدرات جيدة، وهناك العديد من التغييرات ولن أتحدث عن نقاط الضعف لدى المنافس وسنركز على نقاط القوة لدينا من أجل الظفر بالفوز والعبور للدور قبل النهائي».

وأضاف المدرب الإسباني: «لقد استعددنا بشكل جيد، وأردت إعطاء فرصة للعديد من اللاعبين وحاولنا اللجوء للتدوير خلال المباريات السابقة واليوم وصلنا لدور الثمانية ونحن أقل منتخب تلقى أهدافا خلال الدور الأول، ولا شك ستكون مواجهة بدنية ويتعين علينا التعامل معها بشكل جيد، وهناك انسجام كبير بين اللاعبين داخل المنتخب».

وأختتم لوبيز تصريحاته قائلا: «لا نعاني من أي ضغوط سلبية والجميع متحفز للانتصار وسنتعامل مع الظروف الحالية بإيجابية».

ويسعى المنتخب القطري للاحتفاظ بلقبه القاري الذي توج به في النسخة الماضية التي أقيمت بالإمارات العربية المتحدة عام 2019.

وقال حارس مرمى المنتخب القطري سعد الشيب، أن مواجهة «السبت» ستكون صعبة في ظل أنها تقام في الأدوار الإقصائية، المنتخب حاول خلال الاستعدادات رفع معدلات التركيز للوصول للجاهزية المطلوبة».

وأشار حارس مرمى المنتخب القطري في ختام تصريحاته، إلى أن الأجواء إيجابية للغاية داخل معسكر المنتخب، والجميع على قلب رجل واحد”، معربا عن تفاؤله الكبير بتحقيق النتيجة التي ستسعد الجماهير القطرية.

يذكر أن الفائز من هذا اللقاء، سوف يلتقي في الدور قبل النهائي يوم «الأربعاء» القادم على ملعب (الثمامة)، مع الفائز من مباراة دور الثمانية بين منتخبي إيران واليابان، التي تقام غدا أيضا.