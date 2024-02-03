قومي المرأة ينظم دورة تدريبية حول المساواة بين الجنسين 

نظم المجلس القومى للمرأة دورة تدريبية متخصصة حول “المساواة بين الجنسين ” استهدفت العاملات والعاملين فى مستويات قيادية وتنفيذية بفندق ماريوت الزمالك بمحافظة القاهرة ، وذلك في إطار مشروع دعم تهيئة بيئة عمل آمنه للمرأة فى قطاع السياحة والفنادق في مصر والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار والوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية فى مصر، استمرت على مدار يومين.

تحدثت “صفاء حبيب” رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة ومديرة المشروع بالمجلس ،عن معادلة التغيير وضرورة التحفيز الذاتى لتحسين ممارسات الحياة وتحقيق الأهداف بوضع خطة عمل وآليات مراقبة لتنفيذها، بالإضافة إلى استعراضها لدور المجلس فى دعم وتمكين المرأة ، وآليات تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بالتركيز على الجوانب التى تدعم بيئة عمل المرأة وتمكينها الاقتصادى وتحسين مهاراتها ووصولها لمواقع القيادة واتخاذ القرار ، ودور المجلس في تقديم برامج تأهيلية وبناء القدرات .

وقدمت سماح حلمي استشاري المشروع ،جلسات توعية متعلقة بالمفاهيم الأساسية للمساواة بين الجنسين فى مكان العمل، وتأثير الأدوار الاجتماعية على ثقافة وفرص عمل الجنسين، وآليات تحسين بيئة العمل فى قطاع السياحة لتكون جاذبة لعمل المرأة دون تمييز او اقصاء..

وتناولت دينا عبد الشافي ممثلة مكتب الشكاوي بالمجلس المفاهيم الأساسية للعنف وآليات حماية المرأة والتواصل مع مكتب الشكاوى.

يذكر أن الدورة التدريبية تأتى ضمن الأنشطة التى ينفذها المشروع لتحقيق أهدافه فى تعزيز دور المرأة فى قطاع السياحة والفندقة وتغيير الثقافة والرؤى الداعمة لتحقيق الأهداف التنموية ومشاركة فعالة للنساء والفتيات فى عملية التنمية الشاملة.