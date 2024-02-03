قيادي بمستقبل وطن: تحقيق 100 مليار دولار صادرات يدعم توجه الدولة لحل الأزمة الاقتصادية

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن رؤية مصر بشأن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات تساهم بقوة فى الخروج من الأزمة الاقتصادية، خاصة وأن الأمر يتعلق بتوفير العملة الأجنبية ومن ثم فهذا الأمر من الأساسيات التى يجب على الحكومة العمل عليه بقوة خلال الفترة المقبلة لتحقيق خطوات جادة.

وشدد أمين الشئون القانونية المركزية للحزب على ضرورة إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية، ويكون ذلك من خلال الخطط الطموحة التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية، وكذا الحرص على مواصلة خطط زيادة الصادرات، والتواصل والحوار بصورة مستمرة مع ممثلي القطاع الخاص، وتقييم ومراجعة برنامج دعم الصادرات.

وأشار عبداللطيف، إلى ان الدولة تعمل على تقديم المزيد من الدعم اللازم للمصدرين، وهذه خطوة جادة من قبل الدولة لدعم الصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية، وهناك جدية خلال الفترة الأخيرة فى دعم ملف الصناعة ايضا لتوفير العملة الاجنبية وفى نفس الوقت لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وجلب المستثمرين سواء على الصعيد المحلي أو الاجنبي .

وأوضح أن التواصل مع المصنعين والمستثمرين طوال الوقت للوقوف على العقبات التى تواجههم والعمل سريعا على تذليلها خطوة هامة لمواصلة تحقيق رؤية مصر بشأن تحقيق 100 مليار دولار صادرات، وأن أهمية توفير المستودعات الملائمة في المناطق اللوجستية من شأنه المساعدة على زيادة الصادرات إلى عدد من الدول المستهدف التصدير إليها، إضافة لأهمية دعم القطاعات ذات الإمكانات التصديرية الكبيرة مثل مجال صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات على سبيل المثال خاصة وأن المستقبل يكمن فى هذه الصناعة.