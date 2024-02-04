اقتراح برلماني لتقليص نفقات مستشارين الوزارات والهيئات والمحافظين ومواكب السيارات الفارهة

تقدمت النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية بشأن تقليص نفقات المستشارين بالوزارات والهيئات والمحافظين ومواكب السيارات الفارهة.

وأشارت النائبة في طلبها إلى أن كل دول العالم التي تعثرت لجأت إلى إجراءات تقشفية بهدف تقليل النفقات، مؤكدة أنها تقترح تخفيض نفقات المستشارين في الوزارات والهيئات ومواكب السيارات الفارهة، بهدف تخفيف الأعباء على الوزارات والموازنة العامة للدولة.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة أنه على سبيل المثال إذا كان في كل هيئة مكتب وزير أو محافظ من 10 إلى 15 مستشار، من الممكن تقليص عددهم إلى 5 مستشارين فقط، وإذا كان لدينا من المواكب 6 سيارات فمن الممكن تقليصهم إلى سيارتين فقط ، بالإضافة إلى أن من يستطيع أن يتحرك بسياراته يكون أفضل لتقليل استخدام البنزين، مما يخفف من الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

وكشفت عن أن مجلس النواب السابق كان يستعين في الفصل التشريعي الأول ببعض مستشاري مجلس الدولة للمشاركة في سن القوانين باللجان النوعية بمجلس النواب، إلا أن مجلس النواب الحالي قرر الاستغناء عن هؤلاء المستشارين، بهدف تخفيف الضغط على موازنة المجلس، وبعد ذلك أصبح القانون يتم تشريعه، ثم يرسل بعد ذلك إلى مجلس الدولة، دون الحاجة إلى تواجد بعض مستشاري مجلس الدولة داخل مجلس النواب.