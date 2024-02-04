طلب إحاطة لنواب بني سويف بشأن زيادة أعداد قوائم انتظار المرضي وتأخر إجراء العمليات في مواعيدها بمستشفى الجامعة

قدم أعضاء مجلس النواب عن محافظة بني سويف طلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة بني سويف، ومدير مستشفى جامعة بني سويف بشأن زيادة أعداد قوائم الانتظار للمرضي وعدم إجراء العمليات لهم في مواعيدها المحددة بمستشفى جامعة بني سويف.

وقال النائب على بدر إن مستشفى جامعة بني سويف تعاني من زيادة قوائم الانتظار للعمليات، وكذلك عدم انتظام إجراء العمليات للمرضى، حيث يفاجئ المريض أنه تم تأجيل إجراء العملية دون أسباب معلومة، أما النائب محمد رجب تحدث حول تدخل المحسوبية في إجراء العمليات، ووجود بعض المحسوبيات في اختيار المرضى، مما أثار حالة من التذمر بين المرضى وأهالي بني سويف بسبب معاناة الحصول على الخدمة الطبية لزيادة إعداد قوائم الانتظار.

وأشار النائب رمضان أبوحسان أن جميع الحالات التي تم إجراء عمليات قلب مفتوح لها بمستشفى الجامعة بلغت نسبة الوفيات بها إلى ما يقرب 100%، وإسناد عمليات بالأمر المباشر لقريب مدير المستشفى بالمخالفة للقانون، وتحويل مبنى جديد من مستشفى لعيادات خارجية بمقابل مادي كبير. وطالب أعضاء مجلس النواب عن بني سويف بإدراج طلب الإحاطة في أقرب جدول للأعمال، وكذلك إحالة الطلب إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.