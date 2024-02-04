انطلاق فعاليات الإجتماع السادس للمنظمة الإفريقية الآسيوية للتنمية الريفية 

تستضيف مصر الإجتماع السادس للجنة البرنامج الفني للمنظمة الإفريقية الآسيوية للتنمية الريفية “AARDO”، حيث تنظم وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من 4-8 فبراير الجارى فعاليات الاجتماع بحضور الدكتور مانوج ناردو سنج أمين عام المنظمة، والدكتور رامى القطيشات الأمين العام المساعد، ومشاركة 30 دولة بالحضور الفعلي والافتراضي، بالإضافة إلى حضور السادة سفراء الدول الأعضاء بالمنظمة ومنظمات دولية وبعض منظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، تمهيدا لاستضافة مصر المؤتمر العام للمنظمة على المستوى الوزاري ومشاركة 33 دولة أفريقية وأسيوية نهاية العام الجاري.

والجدير بالذكر أن منظمة المنظمة الإفريقية الآسيوية للتنمية الريفية “ِAARDO” هي أقدم نموذج للتعاون بين الدول النامية، حيث تم إنشاؤها في عام 1962، بمبادرة قيادات خمس دول شملت مصر، والهند، واليابان، وليبيا، وماليزيا، بهدف التعاون في مجال الزراعة والتنمية الريفية، وجمهورية مصر العربية هي عضو مؤسس منذ نشأة المنظمة تحتل موقع نائب رئيس المنظمة الشرفي عن قارة أفريقيا، والمنظمة هي منظمة مستقلة وغير سياسية، وتضم في عضويتها في الوقت الحالي 33 دولة، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء المنتسبين، علماً بأن جميع أعضاءها من قارتي افريقيا وآسيا.

ويأتي استضافة مصر لاجتماع المنظمة فى إطار دورها الريادي فى المحيط الآسيوى والإفريقي، ويستهدف الاجتماع عرض التجربة المصرية الرائدة في التنمية الريفية ومكافحة الفقر، فضلا عن تبادل الخبرات التنموية للدول المشاركة والمنظمات الدولية، وكذلك وضع المخططات التفصيلية لبرامج بناء القدرات ومساندة وتعزيز المشروعات التنموية الرائدة بالدول الأعضاء وتنشيط برامج تبادل الخبراء فى مجالات تنموية وزراعية هامة وتأكيدا على آليات التعاون لتحقيق التنمية المستدامة من المقرر أن تفتتح السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات اللقاء وتلقى كلمتها التي تبرز دور مصر الريادي في مجالات التنمية الريفية.