حماية المستهلك يتمكن من ضبط 4 طن سكر يباع الكيلو بسعر 60 جنيه

قام جهاز حماية المستهلك بحملات رقابية موسعة بمنطقتي حدائق الأهرام وفيصل بنطاق محافظة الجيزة وتمكن الجهاز من ضبط محل تجاري بمنطقة الطوابق لديه كميات كبيرة من سلعة السكر محجوبة عن التداول بلغت 4 طن ، ويتم بيعها بسعر 60 جنيهاً للمواطنين ، وعلي الفور تم تحرير محضر بالواقعة وطرح السكر لجمهور في الحال بالسعر الرسمي وهو 27 جنيه ، وتم بيع كل الكمية المُنضبط

وخلال المرور والتفتيش علي المنشآت التجارية في مجال بيع المواد الغذائية تم رصد العديد من المخالفات من بينها ( عدم الإعلانوتم رصد العديد من المخالفات من بينها ( عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المعلن وخاصة لسلعتي السكر والأرز – تداول منتجات غذائية مجهولة المصدر ) ، وقام مأموري الضبط في الحملة بإتخاذ كافة الإجرءات القانونية وتحريز المضبوطات ، تمهيدا لإحالة المخالفين للنيابة العامة

وأكد ” إبراهيم السجيني “رئيس جهاز حماية المستهلك حرص الجهاز علي مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية التي يشنها الجهاز لتحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيراً إلى أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء أهمية دور الجهاز في ضبط أسعار السلع في الأسواق مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأشار رئيس الجهاز أن حملات الجهاز الرقابية مستمرة في الشارع لحين عودة الإنضباط في الأسواق مؤكداً أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر ،مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة . ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .

كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو عبر خدمة الواتس اب 01000000329