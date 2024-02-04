“دوي” مبادرة لبناء القدرات داخل منظومة التربية والتعليم على مستوى المحافظات

اشادت دكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بدور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة دكتور رضا حجازي فى تقديم الدعم والتعاون مع المجلس لرعاية الأطفال، والحفاظ على حقوقهم، مشيدة ببرامج الدمج والحقائب التدريبية الخاصة بها، حيث تم العمل بها بالتعاون مع الوزارة من خلال تنفيذ المبادرة فى عدة محافظات مثل: “سوهاج والإسماعيلية، والجيزة، وأسيوط، ومرسى مطروح، والعريش”، بالإضافة إلي التعاون مع وزارة الاتصالات والهيئة القومية للاتصالات بعمل رسائل للتوعية بمخاطر الإنترنت، مشيرة إلى أنه تم إعداد استراتيجية للتربية الإيجابية بالتعاون مع منظمة اليونيسف والتي تستهدف طلاب المدارس، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم بين دكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ،لتعزيز سُبل التعاون ومناقشة آليات العمل المشترك فيما يتعلق ببرامج حماية الطفل ودعم حقوقه، وذلك فى إطار المبادرة الوطنية “تمكين الطفل المصري”.

كما تحدثت الدكتورة نيفين عثمان عن مبادرة “دوي” التي تهدف إلى بناء القدرات على مستوى المحافظات داخل منظومة التربية والتعليم في المديريات التعليمية والمدارس للتعريف بالمبادرة كأنشطة لا صفية، مشيرة إلى أنه تم إضافة عدد من المفاهيم للمبادرة كمفهوم التربية الإيجابية، مؤكدة أن المجلس يستهدف التوسع في المبادرة في المحافظات الحدودية، مضيفة أنه تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم في تطبيق عدد من الأنشطة من بينها أنشطة حول “الطفل وتغير المناخ” .

وقد ناقش اللقاء تدريب المعلمين المشاركين في مبادرة “دوي” لزيادة تأثير المبادرة داخل منظومة التربية والتعليم من خلال برتوكول تعاون بين الجانبين بخصوص الأنشطة التفاعلية لمبادرة “دوي”.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تزويد موضوعات مثل “المدرسة وحدة تطوير”، و”التعلم الأخضر” فى الأنشطة المدرسية، بجانب تشكيل لجنة مشتركة من المجلس والوزارة للمتابعة، وتنفيذ آلية جديدة لتنظيم مسابقة “طفل مراسل” من جميع المحافظات بدعم من اليونسيف.

وقد حضر اللقاء من المجلس القومي للطفولة والأمومة: المهندسة شاهيناز شتا المستشار الفنى للأمين العام للمجلس، والمهندسة سوزان جمال عضو المكتب الفنى للأمين العام، وفاطمة بشير عضو المكتب الفنى بالمجلس، وحسين أحمد باحث بالمجلس.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم الأستاذة رنده حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، وأمين الدسوقي مدير عام الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، ومحمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للدعم والتواصل.