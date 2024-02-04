بعد إخفاق المنتخب فى أمم أفريقيا.. رسميًا اتحاد الكرة يوجه الشكر لفيتوريا وجهازه

قرر مسئولو اتحاد الكرة توجيه الشكر للبرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، وجهازه المعاون بعد الإخفاق فى بطولة أمم أفريقيا والخروج من دور الـ 16، عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها فى الاجتماع المقبل.

جاء قرار اتحاد الكرة بتوجيه الشكر لفيتوريا وجهازه المعاون، بعد اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد اليوم «الأحد»، بمقر الاتحاد.

كماقرر مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز، وكذلك الموافقة على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية، وتمت أيضًا الموافقة علي تعيين علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد.

كما تم الاتفاق على توجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية، والموافقة على عمل بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات، بالشراكة مع شركة استادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.