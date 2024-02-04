مدرب كوت ديفوار: سيناريو خيالي وصلنا به نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية

أكد مدرب منتخب كوت ديفوار إيمرس فايي، أن فريقه عاد إلى البطولة بسيناريو خيالي، بعد أن كان قد خرج على الورق من بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها البلاد قبل أن يعود مره أخرى للمسار الصحيح للبطولة.

وبعد التأهل من دور المجموعات ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث فاز الأفيال على السنغال حاملة اللقب ثم مالي في طريقهم لبلوغ المربع الذهبي حيث يلتقون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ونقل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الأفريقي عن إيمرس أنه قال: «أخبرت اللاعبين أننا كنا ميتين بعد الهزيمة أمام غينيا الاستوائية، ثم تمكنا من استعادة الحياة بعد مباراة المغرب مع زامبيا».

واقتنص منتخب كوت ديفوار فوزا مثيرا من ضيفه منتخب مالي 2 /1 بعد أن خطف عمر دياكيتي هدف الحسم في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني، رغم أن الأفيال أنهوا المباراة بتسعة لاعبين.

وكشف المدرب الإيفواري الشاب، عن مشاعره خلال المباراة بقوله: «كانت لدي كل المشاعر التي تدور في رأسي خلال محاولة للتفكير للقيام بالتغييرات المثالية، وكان عليّ معرفة الاختيار الصحيح، وعندما تصل إلى الدور نصف النهائي، تلعب مع منتخبات عالية الجودة، لذا سنحضر أنفسنا».