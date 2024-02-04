د. عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق يكتب للأهالي:روشتة سريعة لعلاج الأزمة الاقتصادية بمصر من اليوم ..”الإنتاج هو الحل”

* بقلم د. عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق:

من الواضح – وبما لا يدع أى مجال للشك – وجود حالة من عدم الثقة بين المواطنين والحكومة الحالية و الجهاز الإداري العقيم للدولة، كان من آثارها السلبية وجود سعرين للدولار، الأول بالسوق الموازية مرتفع جدا والثاني هو السعر الرسمي بالبنوك، مع ارتفاع النسب المئوية للتضخم، و ارتفاع يومي صارخ لأسعار السلع بالأسواق، ناهيك عن ارتفاع أسعار الخدمات و العجز التجاري المتمثل في الفجوة ما بين قيمة الواردات و قيمة الصادرات.

و مما لا شك فيه أن بعض من جوانب تلك الازمة لها ما يبررها و لكن هناك أسباب حقيقية أخرى وراء تلك الازمة.

الروشتة:

ومن أجل السيطرة على هذه الحالة الأقرب للفوضى والعشوائية وما تنتجه من إحباط، نطرح فيما يلي روشتة سريعة تحتوي على مجموعة من القرارات الواجب اتخاذها على الفور، بهدف زرع الأمل في النفوس وإعادة بناء الثقة المفقودة بين المواطنين والحكومة و سياساتها، و الأبعد من ذلك جهاز إدارة الدولة المعوق لأي تطوير أو تقدم للأمام، و منها:

$ إقالة الحكومة الحالية الغائبة عن المشهد.

$ اختيار حكومة جديدة بمعايير الكفاءة و الخبرة و بعد النظر.

$ على أن تأتي الحكومة الجديدة بسياسات جديدة تكون في مقدمتها المشروعات الإنتاجية.

$ وأقترح أن يكون توفير الماء والغذاء والطاقة هو عنوان خطاب الحكومة الجديدة.

$ ورخصة لكل مواطن راغب فى إقامة مشروع إنتاجي يعتمد أساساً على الخامات المحلية.

$ ورخصة لكل مستثمر محلي أو أجنبي يرغب في إقامة مشروع استثماري يعتمد على خامات الداخل و الخارج شريطة توفير النقد الأجنبي اللازم.

$ وأن يكون دور جهاز الدولة هو مساعدة المنتجين و ليس إعاقتهم.

$ ومقترح زراعة ٢ مليون فدان أرز لموسم صيف ٢٠٢٤ و مساحة أخرى مناسبة من البطاطس لموسم الشتاء القادم ٢٠٢٤-٢٠٢٥ إستعدادا لشهر رمضان ٢٠٢٥.

$ مع وجود خطة مستقبلية محددة المعالم لإضافة موارد مائية جديدة و متجددة وتوليد وتخزين الطاقة.

الماء و الغذاء و الطاقة:

الماء هو العامل المحدد للتنمية بمصر، و يجب أن يكون على صدر قائمة أولويات المجتمع المصرى لتوفيره للمشروعات التنموية و العمرانية الحالية و بالمستقبل.

وحيث لا يمكن تدبير الغذاء الذي نحتاجه من الإنتاج المحلى للمصريين وضيوفهم من الدول العربية والإفريقية المقيمين فى مصر للعديد من الأسباب، و منها محدودية الموارد المائية المتجددة و الزيادة السكانية السنوية للمصريين وضيوفهم، و الزيادة المتوقعة للضيوف المهاجرين والنازحين الناتجة عن الصراعات من الحروب الأهلية و التغيرات المناخية بدولهم، فإن تدبير الغذاء يتطلب مجتمع شغله الشاغل الإنتاج، و تدبير موارد مائية إضافية داخل مصر ودول منابع النيل، بعد رسم خريطة هيدرولوجية جديدة لدول التخمة المائية جنوب الصحراء، ودول الندرة المائية بالشرق الأوسط، و تلك رواية أخرى تتطلب جهودًا دولية و إقليمية ضخمة للتمويل و الوساطة.

كما أن الطاقة هي المحرك للماء و الغذاء و لحركة البشر و يتطلب إنتاجها مصادر طاقة متنوعة، و لأجل ضمان كفاءة و استمرارية تدفقها فى معظم الأحيان نحتاج إلى مشروعات مكملة لتخزينها.

لذلك فإن توفير الماء والغذاء والطاقة وتخزينها تتطلب جهودًا مشتركة مصرية وإقليمية ودولية في عمليات الإنتاج المشتركة والبحث العلمي ومناخًا دوليا مختلفًا ومغايرًا لواقع الصراعات الإقليمية والدولية الراهنة.

ولا يعني هذا الوضع الخطير بما يتطلبه من جهود أن نتوقف عن بحث وإيجاد حلول عاجلة لما يعانيه الاقتصاد المصري من أزمات خانقة.

معنى رخصة لكل مواطن:

من الواضح أن الزيادة غير المسبوقة في نسب التضخم أدت إلى وجود نقص فى السيولة لدى معظم المواطنين، و فى نفس الوقت فإن من لديهم فائض في السيولة دونما تشغيل لهذه الأموال السائلة فإن قيمتها تقل مع الزمن.

ومع صعوبة أو استحالة الحصول على رخصة لإقامة مشروع، أي مشروع إنتاجي لتشغيل تلك الأموال، فمن الطبيعى أن يلجأ الأفراد إلى البحث عن طرق أخرى للحفاظ على قيمة أموالهم، إن لم يكن البحث عن طرق لزيادة العائد منها.

وجهة نظري المتواضعة أن جزءًا كبيرًا من السيولة الفائضة إما تم توجيهها للتجارة فى العملات الأجنبية أو في تجارة المواد الغذائية أو حتى فى تجارة المخدرات وغيرها من الأنشطة المشروعة أو غير المشروعة.

فلو كانت السيولة الفائضة قد تم توجيهها إلى مشروعات انتاجية مرخصة دونما تعقيدات إدارية لكان للجنيه المصري قيمة كبيرة لدى صاحب المشروع الإنتاجي و عادت له كرامته بدلاً من التعليقات الساخرة عليه في وسائل التواصل الإجتماعي.

حالة عدم اليقين:

على مدى الخمسة سنوات الماضية شهد العالم أجمع حالة من عدم اليقين و عدم التأكد بالأسواق، كان من أسبابها وباء كوفيد -١٩ المشهور بـ وباء كورونا و تلاه الحرب الروسية الأوكرانية، و بالوقت الحالي أزمة الملاحة بالبحر الاحمر و أثر ذلك على الملاحة بقناة السويس، و بالاضافة لذلك كان إقليم الشرق الأوسط يعج بحروب أخرى منها كانت الحرب الدائرة بالسودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، و العدوان الإسرائيلي على غزة، و كانت القارة الافريقية مشحونة بالعديد من الحروب الأهلية بإثيوبيا والصومال وجنوب السودان وغيرها من الانقلابات العسكرية بدول غرب القارة الأفريقية و ما خفي كان أعظم.

كنا دائماً نعيش على الأمل، و للأسف الشديد تم إحباطنا وتم وضعنا فى موقف المأزوم دائماً، و لأجل ذلك فرض علينا التفكير للخروج من الأزمة بأفكار مما تعلمناه و اكتسبناه من خبرات، و عفواً باجتهادات خارج التخصص الدقيق، وهذا أضعف الإيمان لأن الوضع جد خطير.

و بناء عليه:

ليس من المتوقع أن تهدأ الاوضاع قريباً و على الحكومة المصرية الجديدة التى سيتم اختيارها أن تتحلى ببعد النظر فى سياساتها فى ظل عالم و إقليم غير مستقرين فى المدى القصير و المتوسط و مجتمع داخلي دائم الحركة و مليء بالتحديات.

إن التوجه لبناء مجتمع منتج لحاجته الأساسية، يبدأ ببناء اقتصاد إنتاجي، ومواطنين منتجين.