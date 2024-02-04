بسبب الأرسنال حلم ليفربول في «البريميرليج» على وشك الضياع

تعرض فريق ليفربول لأول هزيمة له بعد أربعة انتصارات متتالية، ليتوقف رصيده عند 51 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليج»، وأصبح مهددا بفقدان الصدارة لحساب فريق مانشستر سيتي، الذي يشغل المركز الثالث برصيد 46 نقطة، ولكنه لعب مباراتين أقل.

ومباراة القمة التى جمعت الفريقين، مساء اليوم «الأحد»، على ملعب «الإمارات»، فى منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، جاءت مثيرة في أحداثها، حيث تقدم أرسنال في النتيجة بهدف سجله الإنجليزي بوكايو ساكا، وذلك في الدقيقة 14، من زمن الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول، استطاع ليفربول تعديل النتيجة، بـ«هدف ذاتى» سجله جابرييل ماجاليس مدافع أرسنال بالخطأ في مرمى فريقه.

ظلت نتيجة التعادل على حالها، حتى ارتكب البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول أخطاءًا فادحة، وقدم هدايا إلى أرسنال، ففى الدقيقة 67 شهدت هجمة مرتدة لصالح أرسنال، لكن أليسون فشل بطريقة ساذجة في إبعاد الكرة، ليقتنصها مواطنه جابرييل مارتينيلي ويضعها في الشباك.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، سجل البلجيكي لياندرو تروسارد هدف أرسنال الثالث والذي أكد حصده النقاط الكاملة للمباراة من تسديدة سهلة، فشل أليسون في التصدي لها.

وبتلك النتيجة، يظل ليفربول متصدرا لترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة لكن بفارق نقطتين فقط عن أرسنال الوصيف، ويمكن لمانشستر سيتي تقليص الفارق مع ليفربول إلى نقطتين فقط، حال فوزه، مساء غدٍ «الإثنين» على مضيفه برينتفورد.

وباتت آمال ليفربول في تحقيق لقب «البريميرليج» مهددة بالفعل، خاصة وأن الفريق يحلم بتحقيق البطولة في الموسم الأخير تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب.