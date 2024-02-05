ثنائية أحمد حجازى قادت اتحاد جدة لنصف نهائي كأس السعودية

سجل أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي هدفين لفريقه، في المباراة التي جمعت فريق الاتحاد أمام الفيصلي أمس «الأحد»، في الدور ربع النهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين، والتى انتهت بفوز كبير ومُستحق على الفيصلي بنتيجة 4 / صفر.

سجل حجازى الهدف الأول له والثالث لفريقه، في الدقيقة 68، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الكرة من خلالها الشباك، حيث تم إلغاء الهدف في البداية بداعي التسلل ولكن تقنية “VAR” أكدت صحته، وأضاف حجازر أيضًا الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة الـ80 من زمن المباراة.

وعاد أحمد حجازي للمشاركة مع فريقه اتحاد جدة، بعد وداع المنتخب المصري البطولة، من الدور ثمن النهائي، على يد الكونغو الديمقراطية، وقد جاءت مشاركة حجازي في مباراة «أمس الأحد»، عقب قيده في قائمة اللاعبين المحترفين الثمانية في قائمة نادي الاتحاد السعودي.

وكان اتحاد جدة، قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني أضاف الفرنسي نجولو كانتي الهدف الثاني في الدقيقة 54 بتسديدة قوية في المقص الأيسر لمحمد الحساوي حارس مرمى الفيصلي.

فيما تمكن المدافع أحمد حجازي، من خطف الأضواء من الجميع بتسجيله هدفين أولهما في الدقيقة 68 ،بتسديدة بعد متابعة لضربة رأس من زميله حسن كادش، وسجل حجازي الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 80 بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها فيصل الغامدي.

وحافظ البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى اتحاد جدة على شباكه نظيفة بتصديه لأكثر من فرصة خطيرة، ليكمل اتحاد جدة عقد المتأهلين للدور قبل النهائي، بعد ما سبقه كل من الخليج والهلال والنصر، ومن المنتظر أن تقام قرعة لتحديد مواجهات الدور قبل النهائي.