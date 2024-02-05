التموين تعلن عن بدء الأوكازيون الشتوى اليوم 

بدأ اليوم الاوكازيون الشتوي بمشاركة أكثر من ٣٠٠ محل تجاري في اليوم الأول ، وتتنوع المحال المشاركة بين محال الملابس والأحذية و الشنط والأدوات المنزليه

وقال” أحمد كمال” معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام انه من المتوقع أن تصل المحال المشاركة في التصفية الموسمية الأولى الاوكازيون من ٣٥٠٠ الي ٤٠٠٠ محال تجاري متنوع.

فيما وجه الدكتور علي المصيلحي المديريات بتسهيل إصدار التصاريح للمحال التي تريد المشاركة في الاوكازيون.

وأكد أحمد أبو الفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة ان المديريات وإدارات الرقابة في الوزارة سوف تقوم بحملات يومية لمتابعة سير العمل في المحال التجارية وجودة السلع والمنتجات المعروضة ونسب التخفيضات بالمحال المشاركة، مشيرا إلى أن ن من يخالف القواعد المنظمة سوف يخضع للمساءلة القانونية وتحرير المحاضر.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه قد أصدر قراراً وزارياً ببدء التصفية الموسمية الاولى لعام 2024 (الاوكازيون السنوى) اعتبارا من الخامس من فبراير الجاري ونص القرار الصادر أن يكون الاوكازيون لمدة شهر وان يكون لكل محال اسبوعين.

كما شدد القرار الصادر على إلزام الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.

وشدد ايضا على إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلعة خلال الشهر السابق على التصفية.